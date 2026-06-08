U19 Indonesia thắng kịch tính U19 Việt Nam phút bù giờ: Truyền thông xứ vạn đảo thừa nhận nhọc nhằn Dù giành chiến thắng 2-1 để chiếm ngôi nhất bảng A giải U19 Đông Nam Á, U19 Indonesia vẫn bị báo giới nước nhà đánh giá là có một trận đấu khó khăn trước lối chơi sắc nét của U19 Việt Nam.

Trận đấu phân định ngôi đầu bảng A giải U19 Đông Nam Á tối 7/6 đã khép lại với kịch bản nghiệt ngã cho thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi. Một quả phạt đền ở phút bù giờ thứ hai đã giúp chủ nhà U19 Indonesia giành chiến thắng 2-1, nhưng diễn biến trên sân cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai nền bóng đá trẻ hàng đầu khu vực.

U19 Indonesia giành chiến thắng sát nút trước U19 Việt Nam. Ảnh: ASEAN Football

Diễn biến kịch tính tại bảng A

Lợi thế sân nhà giúp U19 Indonesia nhập cuộc đầy chủ động. Phút 22, tận dụng sai lầm từ hệ thống phòng ngự của đội khách, Reno Salampessy đã dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, bàn thua sớm không làm các cầu thủ U19 Việt Nam nao núng. Ngược lại, đây là khởi đầu cho một màn trình diễn quả cảm của đội bóng áo đỏ.

Bước sang hiệp hai, HLV Yutaka Ikeuchi thực hiện những điều chỉnh chiến thuật quan trọng, tập trung khai thác tối đa hai hành lang cánh. Sức ép liên tục của U19 Việt Nam cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 74, khi Quốc Khánh ghi bàn gỡ hòa trong sự ngỡ ngàng của khán giả tại sân vận động. Tờ CNN Indonesia sau đó đã dành lời khen ngợi cho sự thay đổi chiến thuật sắc nét này của Việt Nam, khiến hàng thủ Indonesia nhiều phen lúng túng.

Nút thắt phạt đền phút 90+2

Khi tất cả đều nghĩ về một kết quả hòa phản ánh đúng cục diện trận đấu, bước ngoặt đã xảy ra ở phút 90+2. Trọng tài Tanimoto Ryo xác định có lỗi của cầu thủ Việt Nam trong vòng cấm và cho chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Evandra Florasta không bỏ lỡ cơ hội để ấn định chiến thắng 2-1 cho đoàn quân của HLV Nova Arianto.

Chứng kiến trận cầu này, truyền thông xứ vạn đảo đã có những bình luận rất khách quan. Tờ Bolasport thừa nhận U19 Indonesia đã đối diện với thử thách "quá khó khăn" vì trình độ hai đội gần như tương đương. Trong khi đó, tờ Bola mô tả đây là một chiến thắng "nghẹt thở", cho thấy sự tôn trọng lớn dành cho nỗ lực của U19 Việt Nam.

Cục diện bảng đấu và cơ hội của U19 Việt Nam

Với kết quả này, U19 Indonesia chính thức tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng A tuyệt đối (9 điểm). U19 Việt Nam xếp nhì bảng với 6 điểm và hiệu số ổn định. Dù để thua ở phút cuối, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn còn nguyên vẹn.

Vị trí Đội tuyển Trận Điểm Trạng thái 1 U19 Indonesia 3 9 Vào Bán kết 2 U19 Việt Nam 3 6 Chờ xét đội nhì bảng

Số phận của U19 Việt Nam sẽ được quyết định sau khi loạt trận cuối tại bảng B (ngày 8/6) và bảng C (ngày 9/6) kết thúc. Theo quy định của giải đấu, tấm vé cuối cùng vào bán kết sẽ dành cho đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất. Với những gì đã thể hiện trước Indonesia, báo giới khu vực nhận định U19 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.