U19 Thái Lan hạ Malaysia 3-2: Voi chiến mở toang cánh cửa bán kết cho U19 Việt Nam Thắng lợi kịch tính của U19 Thái Lan trước Malaysia không chỉ giúp họ chiếm ngôi đầu bảng B mà còn tạo ra lợi thế cực lớn cho thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tại giải vô địch Đông Nam Á.

Trận đối đầu quyết định tại bảng B giải U19 Đông Nam Á đã khép lại với chiến thắng nghẹt thở 3-2 dành cho U19 Thái Lan trước U19 Malaysia. Kết quả này giúp "Voi chiến" độc chiếm ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối, đồng thời chính thức tiễn Malaysia về nước sớm hơn dự kiến.

Cục diện bảng B và lợi thế bất ngờ cho U19 Việt Nam

Chiến thắng của người Thái đã vô tình trở thành đòn bẩy quan trọng cho đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi. Nhờ kết quả này, U19 Việt Nam chắc chắn xếp trên U19 Malaysia ở bảng xếp hạng các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, qua đó tiến một bước dài tới vòng bán kết.

Việc U19 Thái Lan loại U19 Malaysia đã vô tình "trợ giúp" U19 Việt Nam về cơ hội đi tiếp. Ảnh: Vietnamnet

Hiện tại, số phận của U19 Việt Nam phụ thuộc vào diễn biến tại bảng C. Thầy trò ông Ikeuchi sẽ chính thức đi tiếp nếu U19 Campuchia thất bại trước U19 Australia, hoặc trong trường hợp hy hữu là Australia để thua với cách biệt từ 7 bàn trở lên. Nếu kịch bản này xảy ra, đối thủ của Việt Nam ở vòng bán kết chính là Thái Lan.

Phản ứng trái chiều từ người hâm mộ xứ chùa Vàng

Trên các diễn đàn bóng đá lớn như Krian Buriram, cổ động viên Thái Lan bày tỏ sự phấn khích khi đội nhà duy trì phong độ ấn tượng. Đáng chú ý, nhiều người hâm mộ Thái Lan còn bày tỏ mong muốn được chạm trán Việt Nam ở vòng đấu tới thay vì đối đầu với những ứng viên nặng ký khác.

Tài khoản Juma Yama nhận định: “Thái Lan trợ giúp Việt Nam vì chúng tôi muốn gặp họ ở bán kết thay vì phải đụng độ U19 Australia quá sớm”. Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ khác lại có cái nhìn thực tế hơn về trình độ chuyên môn của các đội bóng trong khu vực.

Người dùng Eren Yeager bình luận: “Không phải Thái Lan muốn giúp đỡ ai cả, đơn giản là Malaysia quá yếu nên họ không thể giành nổi một trận hòa trước chúng ta”. Sự việc này cũng tạo nên một tình huống thú vị trên không gian mạng khi cổ động viên Việt Nam lần đầu tiên đồng loạt ủng hộ kình địch Thái Lan để tìm kiếm cơ hội đi tiếp.

Lời cảnh báo cho chặng đường phía trước

Dù cánh cửa bán kết đang rộng mở, giới chuyên môn và người hâm mộ vẫn giữ thái độ thận trọng. Cổ động viên Natthatwat Mahatthanakit đã đưa ra lời nhắc nhở đanh thép: "U19 Việt Nam cần lưu ý, các bạn vẫn có nguy cơ bị loại nếu U19 Australia và U19 Campuchia kết thúc với một tỉ số hòa".

Có thể thấy, chiến thắng của Thái Lan mới chỉ là điều kiện cần. U19 Việt Nam vẫn cần những kết quả thuận lợi từ các đối thủ còn lại để có thể hiện thực hóa mục tiêu góp mặt trong bốn đội mạnh nhất khu vực năm nay.