U19 Thái Lan hạ Malaysia 3-2: Voi chiến vào bán kết, mở cửa hy vọng cho U19 Việt Nam U19 Thái Lan giành ngôi nhất bảng B với 3 trận toàn thắng sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính, đồng thời trực tiếp loại Malaysia và giúp U19 Việt Nam nuôi hy vọng đi tiếp.

U19 Thái Lan vừa chính thức giành vé vào vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng sát nút 3-2 trước U19 Malaysia trong trận đấu quyết định tại bảng B. Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của đội bóng xứ Chùa Vàng với thành tích toàn thắng mà còn gián tiếp thắp lại hy vọng vượt qua vòng bảng cho U19 Việt Nam trong cuộc đua giành suất nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Chiến thắng của U19 Thái Lan mang ý nghĩa quan trọng đối với U19 Việt Nam.

Màn rượt đuổi kịch tính và bản lĩnh của người Thái

Trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao và những màn ăn miếng trả miếng hấp dẫn giữa hai đội bóng hàng đầu khu vực. U19 Thái Lan cho thấy sự nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng sơ hở của đối phương để ghi những bàn thắng quan trọng. Dù U19 Malaysia đã nỗ lực bám đuổi đến những phút cuối cùng, tỷ số 3-2 nghiêng về phía Thái Lan đã phản ánh đúng cục diện trên sân.

Thất bại này chính thức khép lại hành trình của U19 Malaysia tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, U19 Thái Lan ung dung tiến vào vòng knock-out với sự tự tin lớn sau khi vượt qua bảng đấu được đánh giá là khó khăn.

Người hâm mộ Thái Lan mong chờ trận "Super Classic" khu vực

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, cộng đồng người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã bày tỏ sự phấn khích trên các diễn đàn khu vực. Đáng chú ý, thay vì chỉ tập trung vào chiến thắng của đội nhà, nhiều cổ động viên liên tục gọi tên U19 Việt Nam. Một người hâm mộ chia sẻ: "Ít nhất chúng ta đã không để trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. U19 Việt Nam vẫn còn cơ hội và điều đó làm giải đấu hấp dẫn hơn".

Nhiều bình luận khác cũng thể hiện sự tôn trọng dành cho thầy trò HLV U19 Việt Nam dù đội vừa để thua Indonesia. Một cổ động viên khẳng định: "Việt Nam đã chơi tốt trước Indonesia và chỉ thua ở những phút cuối. Tôi muốn chứng kiến trận Thái Lan gặp Việt Nam ở bán kết hoặc thậm chí là chung kết. Bóng đá Đông Nam Á luôn cần những trận cầu đỉnh cao như vậy".

Kịch bản đi tiếp của U19 Việt Nam phụ thuộc bảng C

Dù quyền tự quyết không còn nằm trong tay, nhưng chiến thắng của Thái Lan đã giúp U19 Việt Nam không bị loại sớm. Hiện tại, số phận của các cầu thủ trẻ Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của bảng C. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào màn so tài giữa U19 Australia và U19 Campuchia diễn ra vào tối ngày 9/6.

Cục diện hiện tại đòi hỏi U19 Việt Nam phải hồi hộp chờ đợi các chỉ số phụ và kết quả từ các đối thủ cạnh tranh để xác định xem liệu tấm vé vớt duy nhất dành cho đội nhì bảng xuất sắc nhất có gọi tên mình hay không. Việc U19 Malaysia bị loại đã bớt đi một đối thủ cạnh tranh trực tiếp, tạo ra một kịch bản đầy hy vọng cho bóng đá Việt Nam.