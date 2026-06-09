U19 Thái Lan thắng kịch tính Malaysia 3-2: U19 Việt Nam sáng cửa vào bán kết Cú đúp của Kongsri giúp U19 Thái Lan loại Malaysia khỏi giải vô địch Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội lớn cho thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Trận đối đầu tâm điểm giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia tại giải vô địch U19 Đông Nam Á đã khép lại với kịch bản nghẹt thở. Chiến thắng 3-2 của đội bóng xứ Chùa vàng không chỉ khẳng định vị thế của họ mà còn trực tiếp loại Malaysia khỏi giải đấu, tạo ra cục diện vô cùng thuận lợi cho U19 Việt Nam trong nỗ lực tìm kiếm tấm vé vào vòng bán kết.

U19 Thái Lan có chiến thắng 3-2 kịch tính trước U19 Malaysia.

Màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trong hiệp một

Hai đội nhập cuộc với lối chơi cởi mở, liên tục tạo ra các tình huống đôi công hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Dù U19 Thái Lan là đội kiểm soát bóng chủ động hơn, nhưng chính U19 Malaysia mới là bên khai thông thế bế tắc. Phút 14, từ một tình huống phạt góc được dàn xếp bài bản, Imran bật cao đánh đầu chính xác, đưa Malaysia vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thua sớm buộc Thái Lan phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Những nỗ lực của họ sớm được đền đáp ở phút 21 khi Kongsri dứt điểm hiểm hóc cân bằng tỷ số 1-1. Thừa thắng xông lên, Ponsan tiếp tục ghi bàn giúp Thái Lan dẫn ngược 2-1 vào cuối hiệp một. Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại ở đó khi Arsyad bất ngờ tỏa sáng trong phút bù giờ, gỡ hòa 2-2 cho Malaysia trước khi bước vào giờ nghỉ.

Bản lĩnh trên chấm 11 mét và bước ngoặt phút 79

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên căng thẳng hơn với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 79 khi trọng tài cho U19 Thái Lan hưởng quả phạt đền sau một pha phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Kongsri không mắc sai lầm nào để hoàn tất cú đúp cá nhân, đồng thời ấn định tỷ số 3-2 cho trận đấu.

Những phút cuối trận chứng kiến sự nỗ lực trong tuyệt vọng của U19 Malaysia. Nhiều pha va chạm gay gắt đã xảy ra, thậm chí dẫn đến xô xát giữa cầu thủ hai bên. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Thái Lan đã đứng vững để bảo toàn thành quả, giành trọn vẹn 3 điểm quý giá.

Cục diện bảng đấu và cơ hội cho U19 Việt Nam

Thất bại này khiến U19 Malaysia chính thức hết cơ hội đi tiếp sau hai trận thua liên tiếp. Ngược lại, kết quả này mang lại lợi thế cực lớn cho U19 Việt Nam. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi hiện đang nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết với tư cách là một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Mặc dù vẫn cần hoàn thành tốt nhiệm vụ ở lượt trận cuối tại bảng C, nhưng cánh cửa đi tiếp đang rộng mở với U19 Việt Nam. Trước đó, đội bóng áo đỏ đã chịu tổn thất khi để thua U19 Indonesia bởi một quả phạt đền gây tranh cãi ở phút bù giờ, nhưng cục diện hiện tại đã bù đắp phần nào hy vọng cho toàn đội.