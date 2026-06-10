U19 Việt Nam bị loại cay đắng: Cơn địa chấn từ Campuchia và kế hoạch của HLV Kim Sang-sik Kịch bản hòa 2-2 giữa Campuchia và Australia đã tước đi tấm vé bán kết của U19 Việt Nam. Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik trực tiếp dự khán trận Indonesia để chuẩn bị cho chiến dịch mới.

U19 Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại Vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2026 sau một kịch bản không tưởng tại bảng C. Dù nắm trong tay quyền tự quyết ở các lượt đấu trước, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đã phải dừng bước khi kết quả của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp diễn biến theo cách ít ai ngờ tới.

Kịch bản nghiệt ngã từ trận hòa của U19 Australia

Bước ngoặt xảy đến trong trận đấu giữa U19 Campuchia và U19 Australia. Dù bị dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1, các cầu thủ trẻ Campuchia đã thể hiện tinh thần quả cảm để lội ngược dòng, giành lại 1 điểm quý giá. Kết quả hòa này không chỉ mang về niềm vui cho bóng đá Campuchia mà còn trực tiếp biến U19 Việt Nam thành cựu á quân ngay từ vòng bảng.

U19 Việt Nam về nước sớm.

Sự vắng mặt của "Binh đoàn sao vàng" tại bán kết đã gây xôn xao dư luận khu vực. Trên các diễn đàn thể thao, cổ động viên Thái Lan bày tỏ sự tiếc nuối khi lỡ hẹn với trận Derby Đông Nam Á. Một người hâm mộ nhận định rằng việc Australia đánh mất lợi thế 2 bàn một cách dễ dàng đã làm giảm đi sức hút của vòng đấu loại trực tiếp, nơi người hâm mộ vốn kỳ vọng vào cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Việt Nam và Thái Lan.

HLV Kim Sang-sik và chiến dịch do thám tại Jakarta

Trong khi lứa trẻ dừng bước, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Kim Sang-sik lại đang tích cực triển khai kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu lớn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bất ngờ xuất hiện trên khán đài VIP sân vận động Gelora Bung Karno để dự khán trận giao hữu giữa Indonesia và Mozambique trong dịp FIFA Days tháng 6/2026.

Phát biểu về sự hiện diện của người đồng nghiệp, HLV trưởng John Herdman của phía Indonesia cho biết ông không bất ngờ trước động thái này. Ông Herdman nhận định HLV Kim Sang-sik đang theo dõi rất sát sao hệ thống nhân sự và cách vận hành chiến thuật của đội bóng xứ Vạn đảo để tìm ra phương án đối phó trong tương lai.

Kevin Phạm Ba lên tiếng về tin đồn nhập tịch

Bên cạnh những diễn biến trên sân cỏ, thông tin về hậu vệ Việt kiều Kevin Phạm Ba cũng thu hút sự quan tâm lớn. Trước những tin đồn cho rằng anh đã hoàn tất hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam để thi đấu cho CLB Nam Định, cầu thủ sinh năm 1994 đã chính thức lên tiếng phủ nhận.

Kevin Phạm Ba chưa có quốc tịch Việt Nam.

Kevin Phạm Ba khẳng định quy trình nhập tịch rất phức tạp và bản thân anh chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía đội bóng chủ quản. Tuyên bố này giúp làm dịu đi những đồn đoán từ dư luận về việc anh sớm góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Thống kê danh sách các đội vào bán kết U19 Đông Nam Á 2026

Thứ tự Đội tuyển Trạng thái 1 U19 Indonesia Vượt qua vòng bảng 2 U19 Thái Lan Vượt qua vòng bảng 3 U19 Australia Vượt qua vòng bảng 4 U19 Campuchia Vượt qua vòng bảng

Truyền thông Đông Nam Á gọi việc U19 Campuchia loại U19 Việt Nam là một "cơn địa chấn". Trang Seasia Goal bình luận đây là một kịch bản điên rồ nhất của giải đấu năm nay, khi Campuchia lách qua khe cửa hẹp để cùng Australia tiến vào vòng bốn đội mạnh nhất.