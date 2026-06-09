U19 Việt Nam chờ U19 Australia đánh bại Campuchia để giành vé vào bán kết giải Đông Nam Á Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đã hoàn thành điều kiện cần và đang chờ đợi kết quả trận đấu lúc 20h tối nay giữa Australia và Campuchia để xác định suất đi tiếp.

Cục diện bảng C quyết định số phận U19 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính 3-2 của U19 Thái Lan trước U19 Malaysia tại bảng B, cánh cửa vào bán kết của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026 đã hé mở một nửa. Tuy nhiên, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi hiện không còn quyền tự quyết mà phải trông chờ hoàn toàn vào kết quả trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia diễn ra vào lúc 20h tối nay.

U19 Việt Nam mất quyền tự quyết sau trận thua U19 Indonesia.

Kịch bản để thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đi tiếp

Về mặt lý thuyết, cả ba đội bóng tại bảng C vẫn còn cơ hội cạnh tranh. Tuy nhiên, "điều kiện đủ" duy nhất để U19 Việt Nam lọt vào vòng knock-out là U19 Australia phải giành chiến thắng trước Campuchia. Khi đó, đại diện xứ chuột túi sẽ dẫn đầu bảng C, trong khi U19 Việt Nam chính thức đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Ngược lại, nếu trận đấu giữa Australia và Campuchia kết thúc với tỷ số hòa, hoặc Campuchia gây bất ngờ bằng một chiến thắng, U19 Việt Nam sẽ chính thức bị loại. Ngay cả trong trường hợp Australia thua với cách biệt không quá 7 bàn, họ vẫn sẽ xếp trên Việt Nam nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+10 so với +4 của Việt Nam).

Áp lực từ sự khắc nghiệt của thể thức thi đấu

Phân tích về tình cảnh hiện tại, trang CNN Indonesia bình luận: “Đội tuyển U19 Việt Nam đang cần sự hỗ trợ từ thái độ thi đấu của U19 Australia. Do đã để thua U19 Indonesia 1-2 trước đó, số phận của họ hiện bị định đoạt bởi các đội bóng khác." Truyền thông khu vực nhận định rằng dù đã vượt qua thử thách đầu tiên khi U19 Thái Lan loại bỏ được U19 Malaysia, nhưng sự phụ thuộc vào đối thủ ở bảng đấu khác vẫn mang lại nhiều rủi ro.

U19 Malaysia dù có cùng điểm số với Việt Nam nhưng đã phải ngậm ngùi rời giải do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại khi so kè giữa nhóm các đội nhì bảng. Nếu U19 Australia hoàn thành nhiệm vụ giành 3 điểm tối nay, U19 Việt Nam sẽ tiến vào bán kết để đối đầu với đội nhất bảng B là U19 Thái Lan – đối thủ đầy duyên nợ vừa thể hiện phong độ ấn tượng.

Hiện tại, toàn bộ sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang đổ dồn về tiếng còi mãn cuộc của trận đấu tại bảng C để biết rõ số phận của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tại đấu trường khu vực năm nay.