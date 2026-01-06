U19 Việt Nam chốt 23 cầu thủ dự giải Đông Nam Á: Ngôi sao Việt kiều Tây Ban Nha góp mặt HLV Yutaka Ikeuchi chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ U19 Việt Nam dự giải vô địch Đông Nam Á 2026, với sự xuất hiện của tiền vệ Khoi Truong từ CLB SD Huesca.

Chiến lược gia người Nhật Bản, Yutaka Ikeuchi, vừa chính thức hoàn tất quá trình sàng lọc lực lượng để chốt danh sách 23 cầu thủ U19 Việt Nam lên đường tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cuối cùng trước khi toàn đội bước vào hành trình chinh phục sân chơi khu vực diễn ra tại Indonesia.

Khoi Truong: Làn gió mới từ bóng đá châu Âu

Tiêu điểm trong bản danh sách lần này chính là sự góp mặt của tiền vệ Việt kiều Khoi Truong. Cầu thủ sinh năm 2008 này sở hữu bản lý lịch ấn tượng khi đang rèn luyện tại đội trẻ của câu lạc bộ SD Huesca (Tây Ban Nha) và từng có thời gian tập huấn tại Anh trong màu áo Luton Town.

Được triệu tập từ cuối tháng 4/2026, Khoi Truong nhanh chóng hòa nhập và thuyết phục được ban huấn luyện nhờ tư duy chơi bóng hiện đại. Sự hiện diện của anh hứa hẹn sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho tuyến giữa của đội tuyển trẻ Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Sự cân bằng trong tính toán của HLV Yutaka Ikeuchi

Để đưa ra bộ khung tối ưu nhất, HLV Yutaka Ikeuchi đã phải nói lời chia tay với hai cái tên là tiền vệ Bạch Trọng Dương và tiền đạo Nguyễn Sỹ Mạnh Dũng. Quyết định này phản ánh ý đồ của nhà cầm quân người Nhật trong việc ưu tiên sự cân bằng giữa các tuyến, đồng thời giữ nguyên sự ổn định cho hàng phòng ngự nhằm đảm bảo tính an toàn cho hệ thống chiến thuật.

Bên cạnh làn gió mới từ châu Âu, đội hình U19 Việt Nam năm nay còn sở hữu dàn cầu thủ có kinh nghiệm cọ xát tại môi trường chuyên nghiệp. Những cái tên như Bảo Ngọc, Minh Hợi, Tấn Minh (SLNA), Xuân Khải (Nam Định) hay Văn Khánh (Hà Tĩnh) đều đã ít nhiều được hít thở bầu không khí V-League mùa giải vừa qua. Vốn kinh nghiệm quý báu này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng duy trì được bản lĩnh ở những thời điểm khó khăn.

Mục tiêu khởi đầu thuận lợi

Theo kế hoạch, trận đấu mở màn của U19 Việt Nam tại vòng bảng sẽ là cuộc đọ sức với U19 Timor Leste vào lúc 16h00 hôm nay (01/06). Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lực lượng được đánh giá đồng đều, thầy trò ông Ikeuchi đang hướng tới một chiến thắng thuyết phục để tạo đà tâm lý thuận lợi cho những thử thách cam go hơn tại giải đấu trên đất Indonesia.