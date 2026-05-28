U19 Việt Nam đối mặt thử thách nhân sự tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 Thiếu vắng hàng loạt trụ cột do lịch thi đấu câu lạc bộ và kỳ thi tốt nghiệp, U19 Việt Nam phải tìm lời giải cho bài toán lực lượng trước đối thủ mạnh Indonesia.

Đội tuyển U19 Việt Nam đang chuẩn bị bước vào chiến dịch giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia với những thách thức lớn về nhân sự và thể thức thi đấu khắc nghiệt. Thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi buộc phải hướng đến ngôi đầu bảng A để đảm bảo suất đi tiếp vào vòng bán kết.

U19 Việt Nam gặp khó khăn về mặt lực lượng trước thềm giải U19 Đông Nam Á.

Áp lực từ thể thức thi đấu và đối thủ Indonesia

Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 14/06 với sự tham gia của 11 đội bóng chia làm 3 bảng. Theo quy định, chỉ 3 đội đứng đầu và 1 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất mới giành quyền vào bán kết. Đáng chú ý, tại các bảng có 4 đội, kết quả đối đầu với đội cuối bảng sẽ không được tính khi xét duyệt vé vớt dành cho đội đứng thứ hai.

Điều này đặt U19 Việt Nam vào thế phải quyết đấu cho vị trí dẫn đầu bảng A, nơi có sự hiện diện của chủ nhà Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo sở hữu lực lượng thiện chiến, từng cọ xát tại vòng chung kết U17 World Cup, tạo nên rào cản lớn cho mục tiêu tự quyết của thầy trò ông Ikeuchi.

Bài toán nhân sự nan giải của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi

Khó khăn lớn nhất hiện tại nằm ở danh sách quân số khi nhiều trụ cột không thể hội quân do vướng lịch thi đấu tại các câu lạc bộ chủ quản. Điển hình là trung vệ cao 1,95 m Đinh Quang Kiệt và tiền đạo Trần Gia Bảo của Hoàng Anh Gia Lai. Đây là những tổn thất nghiêm trọng cho cả hệ thống phòng ngự lẫn khả năng gây đột biến trên hàng công.

Bên cạnh đó, một số nhân tố sinh năm 2008 còn phải hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Riêng tiền đạo Nguyễn Lê Phát của câu lạc bộ Ninh Bình dự kiến sẽ chỉ có thể hội quân muộn ngay tại Indonesia, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình lắp ghép đội hình và vận hành chiến thuật chung.

Kỳ vọng từ thành quả tập huấn tại Nhật Bản

Bất chấp tình cảnh thiếu hụt nhân lực, huấn luyện viên trưởng Yutaka Ikeuchi vẫn bày tỏ sự lạc quan dựa trên kết quả của chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản vừa qua. Chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định các cầu thủ hiện tại đều có chất lượng tốt và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu.

"Một số nhân tố tôi mong muốn chưa thể góp mặt, nhưng U19 Việt Nam vẫn sở hữu những cầu thủ khác đủ năng lực. Chuyến tập huấn vừa qua đã giúp họ nâng cao bản lĩnh thi đấu và sẵn sàng cho những thử thách tại Indonesia", ông Ikeuchi chia sẻ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý, U19 Việt Nam kỳ vọng sẽ vượt qua nghịch cảnh để tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh nhất bảng đấu.