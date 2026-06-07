U19 Việt Nam đứng trước kịch bản bị loại hy hữu và ngày phán quyết của Becamex TP HCM Dù toàn thắng hai lượt trận đầu, U19 Việt Nam vẫn đối mặt nguy cơ rời giải sớm do thể thức đặc thù. Cùng lúc đó, Becamex TP HCM nỗ lực lách khe cửa hẹp để trụ lại V-League.

Bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt với những biến số khó lường tại cả cấp độ trẻ châu lục lẫn giải quốc nội. Trong khi đội tuyển U19 quốc gia đối mặt với kịch bản bị loại đầy nghiệt ngã tại Giải U19 Đông Nam Á 2026, thì tại V-League, một tượng đài cũ là Becamex TP HCM đang đứng trước ngưỡng cửa xuống hạng.

Toán đố tại Giải U19 Đông Nam Á: Thắng vẫn có thể bị loại

Dù thể hiện phong độ ấn tượng với hai chiến thắng liên tiếp tại bảng A, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi vẫn chưa thể kê cao gối ngủ. Thể thức thi đấu của giải năm nay tạo ra một nghịch lý: do bảng C chỉ có 3 đội, Ban tổ chức buộc phải hủy bỏ kết quả đối đầu với đội cuối bảng ở bảng A và B khi xét thành tích các đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Điều này dẫn đến một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu thất bại trước chủ nhà U19 Indonesia ở lượt cuối, U19 Việt Nam sẽ rơi xuống vị trí thứ hai và gần như chắc chắn bị loại do các chỉ số phụ không thuận lợi khi so sánh với các bảng đấu khác. Ngược lại, chỉ cần một kết quả hòa, thầy trò ông Ikeuchi sẽ chính thức đi tiếp với ngôi nhất bảng.

Ngày phán quyết tại Gò Đậu, Bình Dương

Tại sân chơi cao nhất quốc nội V-League 2025-2026, Becamex TP HCM đang trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất lịch sử câu lạc bộ. Chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng đã đẩy thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh xuống đáy bảng xếp hạng trước vòng đấu cuối cùng. Dù có cùng 21 điểm với SHB Đà Nẵng và PVF-CAND, đội bóng mang tên Bác vẫn xếp cuối do thua thiệt về hiệu số đối đầu trực tiếp.

Nhiệm vụ của Becamex TP HCM lúc này vô cùng nặng nề: phải giành trọn 3 điểm trước Hoàng Anh Gia Lai tại vùng Gò Đậu, Bình Dương và cầu mong các đối thủ trực tiếp sẩy chân. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, đội bóng này không còn quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng.

Điểm sáng Công Phượng và lời chia tay của HLV Popov

Trong bối cảnh u ám của giải quốc nội, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã mang về tin vui khi cùng Trường Tươi Đồng Nai chính thức giành vé thăng hạng V-League 2026-2027. Sau hai mùa giải kiên trì tại Giải Hạng nhất, chân sút xứ Nghệ đã khẳng định được tầm ảnh hưởng và sẵn sàng trở lại sân chơi chuyên nghiệp cao nhất.

Derby thủ đô và tương lai HLV Velizar Popov

Vòng đấu cuối cũng chứng kiến trận Derby rực lửa giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội FC. Thể Công Viettel cần tối thiểu 1 điểm để bảo vệ ngôi á quân và suất dự AFC Champions League Two. Đáng chú ý, đây có thể là trận đấu cuối cùng của HLV Velizar Popov tại Việt Nam. Chiến lược gia người Bulgaria đã công khai ý định rời đi sau những bất đồng quan điểm kéo dài với công tác trọng tài tại V-League.

Hà Đức Chinh giải tỏa áp lực

Ở Giải Hạng nhất, tiền đạo Hà Đức Chinh cũng vừa chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài hơn một năm bằng pha lập công cho câu lạc bộ Bắc Ninh. Dù chỉ là bàn thắng danh dự trong trận thua 1-3 trước Trẻ PVF-CAND, nhưng đây là cú hích tâm lý quan trọng cho Đức Chinh trước trận play-off thăng hạng diễn ra vào ngày 12/6 tới.