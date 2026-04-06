U19 Việt Nam quyết đấu Myanmar: Bảo toàn lực lượng cho tham vọng vào bán kết Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sở hữu lực lượng mạnh nhất trước thềm màn so tài với U19 Myanmar, đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế lớn tại bảng A giải Đông Nam Á.

Sau khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste, đội tuyển U19 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để củng cố vị trí dẫn đầu bảng A. Tin vui nhất đối với người hâm mộ lúc này chính là tình trạng lực lượng hoàn hảo của các cầu thủ trẻ trước trận gặp U19 Myanmar vào chiều nay.

U19 Việt Nam tập luyện tích cực trước cuộc đối đầu U19 Myanmar. Ảnh: VFF

Đội hình sung mãn, thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu

Theo xác nhận từ Lãnh đội Nguyễn Anh Tuấn, U19 Việt Nam không ghi nhận bất kỳ ca chấn thương đáng ngại nào sau lượt trận ra quân. Toàn bộ 23 cầu thủ đều duy trì nền tảng thể lực sung mãn và sẵn sàng ra sân với 100% phong độ.

Đáng chú ý, khả năng thích nghi của các cầu thủ trẻ với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và mặt cỏ tại Medan (Indonesia) đang tiến triển rất tốt. Việc duy trì được trạng thái tâm lý hứng khởi sau chiến thắng tưng bừng ngày khai màn là yếu tố then chốt giúp thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tự tin hướng tới mục tiêu 3 điểm tiếp theo.

Chiến thuật của HLV Yutaka Ikeuchi: Hoàn thiện khả năng kết liễu

Dù đã có 3 điểm đầu tay, HLV Yutaka Ikeuchi vẫn tỏ ra vô cùng khắt khe trong các buổi tập gần đây. Vị chiến lược gia người Nhật Bản tập trung rà soát chuyên môn và yêu cầu các học trò khắc phục ngay những hạn chế còn tồn tại trong khâu phối hợp.

Cụ thể, giáo án tập luyện những ngày qua chủ yếu xoay quanh việc tăng cường sự liên kết giữa các tuyến. Ông Ikeuchi đặc biệt nhấn mạnh vào hai yếu tố: cải thiện hiệu suất dứt điểm để tận dụng tối đa cơ hội và duy trì sự tập trung tuyệt đối cho hệ thống phòng ngự. Trong một giải đấu ngắn ngày, sự sai sót ở hàng thủ có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.

Phân tích đối thủ và bài toán đi tiếp

Về phía đối thủ, U19 Myanmar được đánh giá là thử thách khó khăn hơn nhiều so với U19 Timor Leste. Dù vừa để thua 0-3 trước chủ nhà Indonesia, nhưng đội bóng này vẫn sở hữu lối chơi khó chịu và nền tảng thể lực tốt. Thất bại ở trận ra quân sẽ buộc Myanmar phải đẩy cao đội hình chơi tất tay với Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đi tiếp.

Nhìn chung, cục diện bảng A đang vô cùng căng thẳng khi chỉ có 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào bán kết. Điều này đồng nghĩa với việc U19 Việt Nam bắt buộc phải thắng Myanmar để nắm giữ quyền tự quyết trước khi bước vào trận "chung kết" bảng đấu gặp chủ nhà Indonesia ở lượt cuối.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar sẽ chính thức diễn ra vào lúc 16h00 ngày 4/6 trên SVĐ Sumatera Utara Main (Indonesia).