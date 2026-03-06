U19 Việt Nam quyết đấu U19 Myanmar: Toan tính chiến thuật của HLV Yutaka Ikeuchi Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng tại Medan, sẵn sàng cho trận đấu bản lề với U19 Myanmar nhằm duy trì lợi thế tại bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026.

Chiều 3/6, đội tuyển U19 Việt Nam đã bước vào buổi tập cuối cùng tại Medan, Indonesia, khép lại quá trình chuẩn bị cho màn chạm trán quan trọng với U19 Myanmar. Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U19 Timor Leste ở ngày ra quân, tâm lý của toàn đội đang ở trạng thái hưng phấn nhất. Tuy nhiên, thay vì sự tự mãn, không khí tập luyện lại cho thấy sự tập trung tuyệt đối dưới sự chỉ đạo sát sao của HLV Yutaka Ikeuchi.

U19 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho lượt trận thứ 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Ảnh: VFF.

Siết chặt kỷ luật và mài giũa hiệu quả dứt điểm

Mặc dù đã có khởi đầu thuận lợi, ban huấn luyện U19 Việt Nam vẫn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe trong buổi tập chiều nay. Trọng tâm của đội bóng là rà soát lại sự gắn kết giữa các tuyến, một yếu tố được xem là chìa khóa để phá vỡ lối chơi kỷ luật của đối thủ Myanmar. HLV Ikeuchi đặc biệt yêu cầu các học trò phải chắt chiu tối đa các cơ hội ghi bàn, đồng thời siết chặt hệ thống phòng ngự để tránh những sai số nhỏ từng xuất hiện ở trận đầu.

Phân tích sâu hơn về chiến thuật, U19 Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục vận hành lối chơi kiểm soát nhưng tăng cường cường độ pressing tầm cao. Điều này không chỉ giúp đội chủ động về thế trận mà còn hạn chế tối đa khả năng phản công của U19 Myanmar – đội bóng vốn được đánh giá cao về nền tảng thể lực và tinh thần thi đấu ngoan cường.

Áp lực từ thể thức thi đấu khắc nghiệt

Trận đấu với U19 Myanmar mang tính chất bước ngoặt cho tấm vé đi tiếp tại bảng A. Với quy định chỉ lấy đội đứng đầu bảng và một đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất vào bán kết, mỗi trận đấu đều được coi như một trận chung kết sớm. Chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc đối với U19 Việt Nam để duy trì lợi thế trước khi bước vào cuộc đối đầu đầy giông bão với chủ nhà Indonesia ở lượt trận cuối cùng.

Ngược lại, U19 Myanmar đang ở thế dựa lưng tường sau thất bại trước Indonesia. Tâm thế "không còn gì để mất" của đối thủ chính là thử thách lớn nhất cho bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Một kết quả thuận lợi vào ngày mai không chỉ mang về 3 điểm mà còn là liều thuốc tinh thần quan trọng cho hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực.

Sự chuẩn bị tối ưu về thể trạng và tinh thần

Thông tin từ Lãnh đội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, toàn đội đang sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và không có trường hợp chấn thương đáng tiếc nào. Việc thích nghi nhanh chóng với điều kiện thời tiết và sân bãi tại Medan đã giúp các cầu thủ duy trì được trạng thái thi đấu tốt nhất.

Trận thư hùng giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 16h00 ngày 4/6 trên sân vận động Sumatera Utara Main. Đây là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng và sự tiến bộ của thế hệ cầu thủ trẻ dưới triều đại HLV Yutaka Ikeuchi.