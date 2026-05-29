U19 Việt Nam rèn quân dưới nắng nóng 32 độ C quyết tâm chinh phục Đông Nam Á Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi thích nghi nhanh với điều kiện khắc nghiệt tại Medan để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Timor Leste tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.

Chiều 29/5, đội tuyển U19 Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại thành phố Medan, Indonesia. Đây là giai đoạn chuẩn bị mang tính quyết định trước thềm giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, nơi thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đặt mục tiêu tiến xa sau quá trình rèn luyện nghiêm túc.

Thích nghi thần tốc với thời tiết khắc nghiệt tại Medan

Dù phải đối mặt với nền nhiệt độ lên tới 32 độ C ngay khi vừa đặt chân tới Indonesia, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn duy trì được tinh thần hứng khởi. Nhờ việc đã làm quen với cái nắng gay gắt của Hà Nội trong đợt hội quân trước đó, toàn đội cho thấy khả năng thích nghi cực tốt với khí hậu địa phương, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự thay đổi môi trường.

U19 Việt Nam tập luyện dưới thời tiết nắng nóng ở Indonesia. Ảnh: VFF

Để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu, Ban huấn luyện đã áp dụng giáo án tập luyện có cường độ cao ngay từ buổi đầu. Mục tiêu trọng tâm là giúp các cầu thủ duy trì cảm giác bóng tốt nhất, đồng thời thực hiện các bài vận động linh hoạt nhằm giải phóng sức ì sau hành trình di chuyển dài từ Việt Nam.

Chiến thuật và nền tảng thể lực ổn định

Đáng chú ý, điều kiện sân bãi và cơ sở vật chất tại Medan được đánh giá đạt tiêu chuẩn cao, đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu khắt khe về chuyên môn của HLV Yutaka Ikeuchi. Sự hỗ trợ từ cơ sở hạ tầng tốt giúp U19 Việt Nam hoàn thành xuất sắc khối lượng bài tập với tinh thần tập trung cao độ.

Tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam nằm ở bảng A đầy thử thách cùng với đội chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chiến thuật lẫn bản lĩnh thi đấu.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại vòng bảng

Ngày Đối thủ Ghi chú 01/06 U19 Timor Leste Trận ra quân 04/06 U19 Myanmar Lượt trận thứ hai 07/06 U19 Indonesia Trận cầu tâm điểm

Theo lịch thi đấu chính thức, U19 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bằng trận gặp U19 Timor Leste vào ngày 1/6. Sau đó, toàn đội sẽ có hai cuộc đọ sức mang tính quyết định với U19 Myanmar vào ngày 4/6 và trận đại chiến với chủ nhà U19 Indonesia vào ngày 7/6. Với nền tảng thể lực ổn định và sự chuẩn bị bài bản, toàn đội đang hướng tới những kết quả thuận lợi nhất để giành vé vào vòng trong.