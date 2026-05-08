U19 Việt Nam rơi vào bảng tử thần: Thử thách cực đại từ Indonesia và bài toán nhân sự Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đối mặt lịch thi đấu khắc nghiệt tại bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026 trong bối cảnh lực lượng phân tán vì lịch thi đấu CLB và kỳ thi tốt nghiệp.

Đội tuyển U19 Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình đầy chông gai tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 với mục tiêu kép: rà soát lực lượng và xây dựng nền tảng cho chiến dịch châu lục. Diễn ra từ ngày 1 đến 14 tháng 6, giải đấu năm nay được dự báo sẽ là màng lọc khắc nghiệt đối với thế hệ cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam.

U19 Việt Nam chuẩn bị bước vào giải đấu quan trọng. Ảnh: VFF.

Bảng đấu tử thần và sức ép từ chủ nhà

Kết quả bốc thăm đã đưa U19 Việt Nam vào bảng A, nơi có sự hiện diện của chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Trong số các đối thủ, Indonesia được nhận diện là vật cản lớn nhất. Với ưu thế sân nhà cùng chính sách triệu tập các tài năng nhập tịch từ Hà Lan, đội bóng xứ vạn đảo đang thể hiện tham vọng thống trị khu vực ở cấp độ trẻ.

Bên cạnh đó, Myanmar luôn duy trì lối chơi lỳ lợm dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, trong khi Timor Leste không còn là đội bóng lót đường nhờ những tiến bộ trong công tác đào tạo trẻ thời gian qua. So với bảng B (Thái Lan, Malaysia, Singapore, Brunei) hay bảng C (Australia, Campuchia, Philippines), con đường của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi được đánh giá là gian nan hơn đáng kể.

Bài toán nhân sự và áp lực kép của các cầu thủ trẻ

Khó khăn lớn nhất của HLV Yutaka Ikeuchi hiện nay không chỉ nằm ở đối thủ mà còn ở quân số. Dù đã hội quân từ ngày 29 tháng 4 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chiến lược gia người Nhật Bản vẫn chưa thể có trong tay đội hình tối ưu nhất.

U19 Việt Nam đang gặp vấn đề về nhân sự.

Nhiều trụ cột vẫn đang phải phục vụ câu lạc bộ chủ quản tại các giải chuyên nghiệp và giải hạng Nhì quốc gia. Đặc biệt, nhóm cầu thủ sinh năm 2008 đang phải đối mặt với áp lực kép: vừa duy trì cường độ tập luyện chuyên môn, vừa phải tập trung ôn thi cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điều này buộc ban huấn luyện phải triển khai các giáo án linh hoạt để đảm bảo điểm rơi phong độ cho toàn đội.

Lộ trình chuẩn bị và mục tiêu dài hạn

Nhằm hóa giải những bất lợi về khâu chuẩn bị, U19 Việt Nam đã thực hiện các bài kiểm tra thể lực khắt khe để điều chỉnh khối lượng vận động cho từng cá nhân. Triết lý mà HLV Ikeuchi theo đuổi là xây dựng một tập thể gắn kết, kỷ luật để bù đắp cho sự thiếu hụt về thời gian lắp ghép đội hình.

Điểm nhấn trong quá trình chuẩn bị là chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 18 đến 26 tháng 5. Tại đây, đội sẽ có các trận giao hữu với những đối thủ chất lượng, giúp cầu thủ thích nghi với nhịp độ thi đấu cường độ cao. Những thử thách tại giải Đông Nam Á lần này được coi là bước đệm quan trọng để U19 Việt Nam hướng tới tham vọng lớn hơn tại Vòng loại U20 châu Á 2027.