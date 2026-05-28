U19 Việt Nam sang Indonesia dự giải Đông Nam Á: Thử thách chiều sâu khi vắng bộ đôi trụ cột U19 Việt Nam bắt đầu hành trình tại Indonesia với lực lượng vắng bóng nhiều trụ cột V-League. HLV Yutaka Ikeuchi kỳ vọng vào tinh thần vượt khó của các cầu thủ trẻ.

Sáng 28/5, hành trình của U19 Việt Nam tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 chính thức bắt đầu khi toàn đội lên đường sang Medan, Indonesia. Dù đối mặt với lịch trình di chuyển dày đặc và tổn thất đáng kể về lực lượng, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn thể hiện quyết tâm cao độ cho mục tiêu rèn quân và đạt kết quả tốt nhất tại sân chơi khu vực.

Các cầu thủ U19 Việt Nam được lựa chọn cho giải đấu tại Indonesia. Ảnh: VFF

Bài toán nhân sự và những sự vắng mặt đáng tiếc

Trong danh sách 25 cầu thủ được HLV Yutaka Ikeuchi lựa chọn sang Indonesia, sự thiếu vắng của tiền đạo Nguyễn Lê Phát (CLB Ninh Bình) và Trần Gia Bảo (HAGL) là những khoảng trống lớn nhất. Đây là hai gương mặt được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công nhờ kinh nghiệm thực chiến quý báu tại hệ thống giải chuyên nghiệp quốc gia.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự vắng mặt này là do các trụ cột phải phục vụ câu lạc bộ chủ quản trong giai đoạn then chốt của V-League 2025-2026. Bên cạnh đó, bài toán hài hòa giữa bóng đá và học văn hóa cũng là một thách thức, khi một số cầu thủ sinh năm 2008 vướng lịch thi tốt nghiệp THPT, khiến đội tuyển không thể mang sang Indonesia những quân bài tốt nhất.

Áp lực từ hành trình di chuyển và lịch thi đấu dày đặc

Lịch trình di chuyển sang Medan được dự báo sẽ bào mòn thể lực của các cầu thủ trẻ. Toàn đội phải trải qua hành trình kéo dài gần trọn một ngày với các chặng bay nối chuyến từ TP.HCM qua Jakarta trước khi hạ cánh vào tối muộn. Việc hồi phục thể trạng nhanh chóng sẽ là ưu tiên hàng đầu của ban huấn luyện trước khi chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ ngay sát ngày ra quân.

Dù đối diện nhiều khó khăn, HLV Yutaka Ikeuchi vẫn giữ sự lạc quan. Vị chiến lược gia người Nhật Bản nhấn mạnh tinh thần "không bỏ cuộc" và đánh giá cao sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như các câu lạc bộ trong việc tạo điều kiện cho lứa cầu thủ trẻ thi đấu quốc tế.

Lộ trình chinh phục vòng bảng của U19 Việt Nam

Nằm tại bảng A, U19 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với các đối thủ có lối chơi khó chịu. Trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà Indonesia vào ngày 7/6 được coi là thử thách cực đại, định đoạt tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi.

Thời gian Đối thủ Giải đấu 01/06 Timor Leste U19 Đông Nam Á 2026 04/06 Myanmar U19 Đông Nam Á 2026 07/06 Indonesia U19 Đông Nam Á 2026

Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 không chỉ là đấu trường cạnh tranh danh hiệu mà còn là bước đệm chiến lược để Ban huấn luyện rà soát lực lượng, chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027. Việc thiếu vắng các ngôi sao hàng đầu vô hình trung lại mở ra cơ hội cho những nhân tố mới chứng tỏ khả năng và giành suất đá chính trong tương lai.