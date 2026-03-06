U19 Việt Nam sở hữu 'vũ khí' khiến báo Trung Quốc dè chừng; HLV Kim Sang-sik gây sốt tại Hàn Quốc Tài năng trẻ Khoi Truong trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khu vực trước thềm giải U19 Đông Nam Á. Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik trực tiếp dự khán giải bóng đá cộng đồng tại Busan.

Bóng đá Việt Nam đang trải qua những ngày sôi động với tâm điểm hướng về công tác đào tạo trẻ và những chuyển động quan trọng tại V-League. Sự xuất hiện của các nhân tố Việt kiều cùng tầm ảnh hưởng của tân HLV trưởng Kim Sang-sik đang tạo nên những luồng sinh khí mới cho nền bóng đá nước nhà.

Khoi Truong: "Ngòi nổ" khiến đối thủ khu vực phải e dè

Công tác chuẩn bị của đội tuyển U19 Việt Nam cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và vòng loại U20 châu Á 2027 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông quốc tế. Đáng chú ý, trang tin 163 của Trung Quốc vừa có bài phân tích chuyên sâu về lực lượng của "Những chiến binh Sao vàng", trong đó dành sự ưu tiên cho các nhân tố mới.

Khoi Truong, cầu thủ trẻ sinh năm 2008, là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Theo đánh giá từ giới chuyên môn Trung Quốc, tiền vệ này sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân ưu tú cùng lối chơi tư duy và khéo léo. Dù vậy, để thích nghi với cường độ thi đấu quốc tế khắc nghiệt, Khoi Truong được khuyến nghị cần tiếp tục cải thiện về mặt thể hình và sức mạnh va chạm.

Cầu thủ Việt kiều Khoi Truong.

HLV Kim Sang-sik và sứ mệnh gắn kết tại Busan

Tại Hàn Quốc, giải bóng đá KSS Cup 2026 dành cho cộng đồng du học sinh Việt Nam vừa khép lại thành công tại TP. Busan. Trận chung kết kịch tính giữa Sasang FC và PASSION FC (Đại học Keimyung) đã kết thúc với chiến thắng thuộc về PASSION FC sau loạt sút luân lưu cân não.

Sự kiện càng thêm ý nghĩa với sự xuất hiện của HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam - ông Kim Sang-sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc không chỉ đóng vai trò truyền cảm hứng mà còn trực tiếp xuống sân động viên, trao thưởng cho các cầu thủ. Đây là hành động khẳng định cam kết của ông trong việc xây dựng hình ảnh và gắn kết cộng đồng bóng đá Việt Nam ở cả trong và ngoài nước.

HLV Kim Sang-sik ủng hộ bóng đá trẻ.

Biến động nhân sự và tương lai tại V-League

Tại sân chơi quốc nội, HLV Velizar Popov của Thể Công Viettel sẽ không phải nhận án kỷ luật nào từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sau vòng 25. Điều này đồng nghĩa với việc chiến lược gia người Bulgaria vẫn sẽ có mặt tại khu vực chỉ đạo trong trận đại chiến với CAHN ở vòng đấu cuối cùng, mang lại lợi thế tâm lý cực lớn cho đội bóng áo lính.

Liên quan đến thị trường chuyển nhượng, thủ thành Nguyễn Filip đã chính thức lên tiếng về những tin đồn rời CLB Công An Hà Nội. Sau khi đăng tải một bài viết mang tính tổng kết giai đoạn 3 năm hợp đồng, Nguyễn Filip khẳng định đây chỉ là một bản tóm tắt công việc cá nhân, không phải lời chia tay như người hâm mộ đồn đoán. Động thái này giúp trấn an dư luận trước thềm mùa giải mới.

Chiến lược dài hạn của VFF cho lứa U19

Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, mới đây đã tái khẳng định mục tiêu chiến lược của bóng đá Việt Nam. Theo đó, giải U19 Đông Nam Á 2026 được xác định là bước đệm then chốt để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, hướng tới đích đến quan trọng hơn là vòng loại U20 châu Á 2027.

VFF nhấn mạnh rằng sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ thông qua cọ xát thực tế là ưu tiên hàng đầu. Lộ trình này không chỉ phục vụ cho mục tiêu châu lục mà còn nhằm chuẩn bị nguồn lực kế cận chất lượng cho đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.