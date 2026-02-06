U19 Việt Nam thắng 3-0 Timor Leste: CĐV Indonesia đánh giá cao sức mạnh đáng gờm Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi có khởi đầu suôn sẻ tại giải vô địch U19 Đông Nam Á khi đánh bại Timor Leste với tỷ số 3-0, khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch.

Màn ra quân ấn tượng của U19 Việt Nam

Đội tuyển U19 Việt Nam đã có khởi đầu không thể thuận lợi hơn tại giải vô địch U19 Đông Nam Á bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U19 Timor Leste. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn tạo ra làn sóng bình luận sôi nổi từ giới mộ điệu và truyền thông nước chủ nhà Indonesia.

U19 Việt Nam thắng giòn giã ngày ra quân.

Ngay từ những phút đầu, các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi đã thiết lập quyền kiểm soát bóng vượt trội. Sự chênh lệch về đẳng cấp sớm được cụ thể hóa bằng các bàn thắng quan trọng, giúp đội bóng áo đỏ sớm định đoạt số phận trận đấu ngay trong hiệp một bằng lối chơi áp đặt hiện đại.

Sự nể phục từ người hâm mộ khu vực

Trên khắp các diễn đàn bóng đá lớn tại Indonesia, màn trình diễn của U19 Việt Nam trở thành tâm điểm phân tích. Đa số ý kiến cho rằng tỉ số 3-0 vẫn chưa phản ánh hết thực tế áp đảo trên sân cỏ. Một tài khoản bóng đá nhận định: "U19 Việt Nam kiểm soát trận đấu rất tốt. Nếu tận dụng cơ hội triệt để hơn, họ hoàn toàn có thể tạo ra một tỉ số hủy diệt".

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, các cổ động viên tại Jakarta cũng nhận thấy sự thực dụng đáng sợ trong lối chơi của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi. Nhiều người tin rằng U19 Việt Nam vẫn chưa bung hết 100% sức mạnh mà chủ động điều tiết nhịp độ sau khi có bàn dẫn trước để giữ sức cho hành trình dài hơi phía trước.

Tính toán chiến lược của HLV Yutaka Ikeuchi

Việc thi đấu nhàn nhã trong hiệp hai cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thể lực và chiều sâu chiến thuật của ban huấn luyện. Thay vì tiếp tục dồn sức tấn công tổng lực, U19 Việt Nam ưu tiên việc luân chuyển bóng và bảo toàn lực lượng. Đáng chú ý, các CĐV nước chủ nhà đánh giá cao cách đội bóng áo đỏ vận hành hệ thống phòng ngự từ xa, khiến đối thủ gần như không có cơ hội phản kháng.

Dù có bước chạy đà hoàn hảo về mặt tâm lý và điểm số, U19 Việt Nam vẫn còn những điểm cần hoàn thiện, đặc biệt là khả năng dứt điểm cuối cùng. Việc bỏ lỡ một số cơ hội mười mươi là điều mà HLV Yutaka Ikeuchi chắc chắn sẽ phải làm việc thêm với các cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho những trận cầu mang tính sinh tử ở vòng đấu tiếp theo.