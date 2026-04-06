U19 Việt Nam thắng áp đảo 5-0 trước U19 Myanmar tại giải Đông Nam Á Màn trình diễn rực sáng của Công Hậu và các đồng đội đã giúp U19 Việt Nam vùi dập U19 Myanmar với tỷ số 5-0, khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại giải Đông Nam Á 2026.

U19 Việt Nam đã thiết lập một thế trận hoàn toàn áp đảo trước U19 Myanmar trong trận ra quân tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Với lối chơi tấn công đa dạng và khả năng chuyển trạng thái linh hoạt, đoàn quân áo đỏ đã giành chiến thắng thuyết phục 5-0, trong đó tiền đạo Hoàng Công Hậu là nhân vật trung tâm với những đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng.

U19 Việt Nam thể hiện sức mạnh tại giải U19 Đông Nam Á. Ảnh: Báo TTVH.

Sức ép nghẹt thở và bước ngoặt từ tình huống cố định

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Việt Nam chủ động dâng cao đội hình, đẩy U19 Myanmar vào thế phòng ngự co cụm. Sự cơ động của bộ đôi Duy Khang và Công Hậu liên tục tạo ra các khoảng trống nơi trung lộ của đối phương. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, phải đến phút 29, nút thắt của trận đấu mới được tháo gỡ.

Từ một tình huống dàn xếp đá phạt góc bài bản, Quốc Khánh thực hiện pha đánh đầu mồi chính xác để Tấn Dũng băng vào dứt điểm nối cận thành, mở tỷ số cho U19 Việt Nam. Bàn thắng giúp giải tỏa áp lực tâm lý, khiến những pha phối hợp của các cầu thủ trẻ trở nên thanh thoát hơn hẳn.

Công Hậu và màn trình diễn bùng nổ

Trước khi hiệp một khép lại, Công Hậu đã kịp điền tên mình lên bảng tỷ số ở phút 45+2. Tận dụng sự lúng túng của hàng thủ đối phương sau nỗ lực đột phá của Duy Khang, số 10 của U19 Việt Nam ra chân chớp nhoáng nhân đôi cách biệt. Bước sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi đội bóng áo đỏ vẫn là những người làm chủ cuộc chơi.

Phút 49, lại là Công Hậu với pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm trước khi kiến tạo thuận lợi để Văn Bách dứt điểm chìm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 62, Duy Khang thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Công Hậu bị thủ môn đối phương phạm lỗi trong vòng cấm, nâng cách biệt lên thành 4 bàn.

Thống kê sau trận đấu

Thông số U19 Việt Nam U19 Myanmar Tỷ số 5 0 Kiểm soát bóng 62% 38% Sút bóng 15 4 Phạt góc 8 2

Khẳng định chiều sâu đội hình

Dù thi đấu dưới điều kiện thời tiết không thuận lợi với cơn mưa tầm tã ở những phút cuối, U19 Việt Nam vẫn duy trì được cường độ pressing ổn định. Những sự thay đổi nhân sự của Ban huấn luyện đều phát huy tác dụng, minh chứng cho chiều sâu đội hình của lứa cầu thủ này.

Phút 85, tiền đạo vào sân thay người Thiên Phú ấn định chiến thắng "5 sao" bằng cú đánh đầu uy lực sau quả tạt chính xác của Duy Khang. Thắng lợi này không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh của U19 Việt Nam trong hành trình chinh phục ngôi vương khu vực.

Kết quả chung cuộc: U19 Việt Nam 5-0 U19 Myanmar

Ghi bàn: Tấn Dũng (29'), Công Hậu (45'+2), Văn Bách (49'), Duy Khang (62' - P), Thiên Phú (85')