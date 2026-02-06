U19 Việt Nam thắng đậm Timor Leste: Hat-trick của Công Hậu gây sốt báo Indonesia Tiền đạo Hoàng Công Hậu rực sáng với cú hat-trick giúp U19 Việt Nam đánh bại Timor Leste 3-0, nhận được sự nể trọng đặc biệt từ giới truyền thông Indonesia.

U19 Việt Nam vừa có khởi đầu thuận lợi tại bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U19 Timor Leste. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chính là màn trình diễn thăng hoa của tiền đạo Hoàng Công Hậu với một cú hat-trick đẳng cấp.

Công Hậu có màn thể hiện xuất sắc. Ảnh: AFF.

Cú hat-trick rực sáng của Hoàng Công Hậu

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi, các cầu thủ trẻ Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động. Ngay từ phút thứ 2, Hoàng Công Hậu đã mở tỷ số sau đường dọn cỗ của Đức Vũ. Tuy nhiên, sự kịch tính thực sự bùng nổ ở giai đoạn cuối trận khi tiền đạo này liên tiếp lập công.

Phút 83, Công Hậu thực hiện một siêu phẩm ngả người móc bóng sau quả tạt của đồng đội, nâng tỷ số lên 2-0. Tiền đạo này khép lại ngày thi đấu hoàn hảo bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 trong những phút bù giờ. Sự sắc bén của số 9 bên phía U19 Việt Nam đã khiến hàng phòng ngự Timor Leste hoàn toàn bất lực.

Giới truyền thông Indonesia dành sự nể trọng

Màn trình diễn của thầy trò ông Yutaka Ikeuchi không chỉ làm hài lòng người hâm mộ trong nước mà còn gây ấn tượng mạnh với báo giới Indonesia. Tờ Bola nhận định chiến thắng này mang lại lợi thế tâm lý cực lớn cho U19 Việt Nam trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A.

Chiến thắng này giúp U19 Việt Nam có vị thế thuận lợi ngay từ đầu cuộc đua. Không chỉ giành trọn 3 điểm, các cầu thủ trẻ Việt Nam còn tạo được sự tự tin lớn trước những trận đấu tiếp theo ở vòng bảng. Tờ báo này cũng mô tả chi tiết pha ngả người móc bóng của Công Hậu như một trong những khoảnh khắc đẹp nhất giải đấu cho đến hiện tại.

Lời cảnh báo gửi đến đội chủ nhà

Trong khi đó, tờ Kompas lại nhìn nhận sức mạnh của đội bóng áo đỏ như một lời đe dọa trực tiếp đến tham vọng của U19 Indonesia. Theo nhật báo này, phong độ của Công Hậu và đồng đội là lời cảnh báo đanh thép cho bất kỳ đối thủ nào muốn cạnh tranh ngôi vương tại giải đấu năm nay.

Với 3 điểm trọn vẹn và hiệu số bàn thắng bại ấn tượng, U19 Việt Nam hiện đang chiếm ưu thế lớn về mặt tinh thần. Sự thăng hoa của các cá nhân như Công Hậu kết hợp với lối chơi kỷ luật của tập thể dưới thời HLV Yutaka Ikeuchi hứa hẹn sẽ giúp đội bóng tiến sâu trên hành trình chinh phục danh hiệu Đông Nam Á.