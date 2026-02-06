U19 Việt Nam thắng Timor Leste 3-0: Công Hậu lập hat-trick trong ngày ra quân tại giải Đông Nam Á Tiền đạo Nguyễn Công Hậu tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick giúp U19 Việt Nam đánh bại Timor Leste 3-0, mang về 3 điểm quan trọng trong trận mở màn bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.

Chiều ngày 1/6, đội tuyển U19 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước U19 Timor Leste. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi vươn lên dẫn đầu bảng A, tạo đà tâm lý vững chắc cho hành trình chinh phục ngôi vương khu vực.

U19 Việt Nam có màn khởi đầu như mơ.

Sự bùng nổ của Nguyễn Công Hậu

Nhân vật tâm điểm trong chiến thắng của U19 Việt Nam chính là tiền đạo Nguyễn Công Hậu. Chân sút trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công Viettel đã có một ngày thi đấu chói sáng khi trực tiếp ghi cả 3 bàn thắng vào lưới đối thủ. Ngay ở phút thứ 2, Công Hậu đã sớm đưa đội nhà vươn lên dẫn trước, giải tỏa áp lực tâm lý cho các đồng đội trẻ.

Phải chờ đến những phút cuối trận, bản lĩnh của chân sút này mới một lần nữa được cụ thể hóa. Phút 83, đón đường tạt bóng chính xác từ Quốc Khánh, Công Hậu thực hiện pha ngả người vô lê đẹp mắt nhân đôi cách biệt. Cơn ác mộng của hàng thủ Timor Leste khép lại ở phút bù giờ đầu tiên khi tiền đạo này hoàn tất cú hat-trick, ấn định thắng lợi giòn giã 3-0.

Vấn đề dứt điểm trước khối phòng ngự lùi sâu

Mặc dù giành chiến thắng đậm, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn đưa ra những nhận định thận trọng trên trang chủ. VFF đánh giá tỷ số 3-0 không hoàn toàn phản ánh sự dễ dàng của trận đấu. Thực tế, sau bàn thắng sớm, U19 Việt Nam đã rơi vào trạng thái bế tắc kéo dài trước lối chơi phòng ngự lùi sâu và kỷ luật của U19 Timor Leste.

Trang chủ VFF nhận định: "Ghi bàn thắng sớm không đồng nghĩa với một thế trận thuận lợi hoàn toàn". Các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi dù kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo và quyết đoán trong các tình huống cuối cùng để gia tăng cách biệt sớm hơn.

Hướng tới thử thách U19 Myanmar

Chiến thắng này là bước đệm quan trọng giúp toàn đội có sự tự tin lớn. Những đánh giá kịp thời từ VFF giúp ban huấn luyện và các cầu thủ nhìn nhận rõ những thiếu sót trong khâu vận hành tấn công, đặc biệt là cách xuyên phá các hàng phòng ngự số đông.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ có hai ngày nghỉ trước khi bước vào trận đấu thứ hai tại bảng A gặp U19 Myanmar vào ngày 4/6. Đây được dự báo là thử thách khó khăn hơn, đòi hỏi Công Hậu và các đồng đội phải cải thiện hiệu suất tận dụng cơ hội nếu muốn duy trì mạch thắng.