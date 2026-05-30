U19 Việt Nam thích nghi tốt tại Indonesia trước ngày ra quân giải Đông Nam Á 2026 HLV Yutaka Ikeuchi cùng các học trò đã hoàn tất buổi tập quan trọng tại Medan, sẵn sàng cho trận mở màn gặp Timor Leste với mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Đội tuyển U19 Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Yutaka Ikeuchi, toàn đội đã nhanh chóng bắt nhịp với điều kiện thi đấu tại Indonesia, thể hiện sự tập trung cao độ và khát khao khẳng định mình ở sân chơi khu vực.

U19 Việt Nam tập luyện tại Medan (Indonesia). Ảnh: VFF.

Rèn giũa kỹ năng dứt điểm và liên kết lối chơi

Trong buổi tập kéo dài 60 phút tại thành phố Medan vào chiều ngày 30/5, Ban huấn luyện đã chủ động giảm khối lượng vận động để các cầu thủ đạt trạng thái sung sức nhất. Trọng tâm của buổi tập là các bài phối hợp nhóm nhỏ và tăng cường sự liên kết giữa các tuyến. HLV Yutaka Ikeuchi đặc biệt sát sao trong việc yêu cầu các học trò tối ưu hóa khả năng dứt điểm, nhằm tận dụng tối đa những cơ hội được tạo ra trước khung thành đối phương.

Đáng chú ý, khả năng thích nghi của các cầu thủ trẻ được đánh giá rất cao. Dù mới đặt chân đến Medan được hai ngày, toàn đội đã làm quen tốt với điều kiện thời tiết và mặt sân bãi. Tinh thần đoàn kết và sự chuyên nghiệp trong sinh hoạt, tập luyện là cơ sở để Ban huấn luyện chốt lại danh sách 23 gương mặt xuất sắc nhất vào ngày 31/5.

Nâng cao nhận thức về liêm chính trong bóng đá

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, U19 Việt Nam cũng đã tham dự chương trình phổ biến về Liêm chính và Bảo vệ cầu thủ trẻ. Đây là yêu cầu bắt buộc từ Ban tổ chức giải nhằm trang bị cho các tài năng trẻ kiến thức về phòng chống tiêu cực và các quy định an toàn trong thi đấu chuyên nghiệp. Việc nâng cao nhận thức này giúp các cầu thủ vững vàng hơn về tâm lý, tập trung hoàn toàn vào mục tiêu chuyên môn trên sân cỏ.

Lịch thi đấu kịch tính tại bảng A

Tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam nằm ở bảng A – bảng đấu được đánh giá là khá thử thách với sự góp mặt của chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Hành trình của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ bắt đầu bằng trận đấu với Timor Leste, một khởi đầu quan trọng để tạo đà tâm lý cho các vòng đấu tiếp theo.

Ngày Đối thủ Vòng đấu 01/06 U19 Timor Leste Lượt 1 04/06 U19 Myanmar Lượt 2 07/06 U19 Indonesia Lượt 3

Sáng ngày 31/5, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi sẽ tham dự buổi họp báo trước vòng bảng để chia sẻ cụ thể hơn về mục tiêu và tình hình lực lượng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần hưng phấn, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một màn trình diễn bùng nổ của các chiến binh trẻ trong trận ra quân.