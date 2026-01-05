U19 Việt Nam thiếu vắng Antonio Moric trong chiến dịch chinh phục ngôi vương Đông Nam Á Do vướng lịch thi đấu tại Croatia, tiền đạo Việt kiều Antonio Moric lỡ hẹn với đợt hội quân của U19 Việt Nam, tạo ra bài toán nhân sự nan giải cho huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi.

Đội tuyển U19 Việt Nam đã chính thức khởi động chiến dịch hướng tới Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 bằng đợt hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29/4. Tuy nhiên, tham vọng xây dựng một lực lượng tối ưu của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đang vấp phải những trở ngại lớn về quân số, đặc biệt là sự vắng mặt của các nhân tố chủ chốt.

Bài toán hàng công khi thiếu vắng Antonio Moric

Tâm điểm của đợt tập trung lần này đổ dồn vào Antonio Moric, tài năng trẻ Việt kiều đang thi đấu tại Croatia. Được đánh giá là một "thần đồng" với tư duy chơi bóng hiện đại, Moric kỳ vọng sẽ là nhân tố đột biến trên hàng công của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, do bận thực hiện nghĩa vụ với câu lạc bộ chủ quản, tiền đạo này không thể về hội quân đúng hạn.

Sự vắng mặt của Moric để lại khoảng trống đáng kể trong sơ đồ chiến thuật mà ông Ikeuchi đang xây dựng. Không chỉ dừng lại ở đó, hàng loạt trụ cột đang thi đấu tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và hạng Nhì cũng chưa thể góp mặt do vướng lịch thi đấu của câu lạc bộ, khiến danh sách sơ bộ 41 cầu thủ vẫn chưa thể hoàn thiện.

Thách thức từ áp lực thi đấu và học tập

Bên cạnh các yếu tố chuyên môn, chiến lược gia người Nhật Bản còn phải đối mặt với một vấn đề mang tính đặc thù: áp lực học tập của các cầu thủ trẻ. Một nhóm cầu thủ sinh năm 2008 đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, vốn có lịch trình trùng với thời gian diễn ra giải đấu. Điều này đòi hỏi ban huấn luyện phải có sự điều chỉnh linh hoạt để đảm bảo các học trò vừa hoàn thành nghĩa vụ quốc gia, vừa không bỏ lỡ cột mốc quan trọng trong sự nghiệp học hành.

Lộ trình chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, U19 Việt Nam vẫn duy trì cường độ tập luyện nghiêm túc tại Hà Nội. Đây là giai đoạn quan trọng để huấn luyện viên Ikeuchi sàng lọc nhân sự trước khi thực hiện bước đi tiếp theo trong kế hoạch chuẩn bị.

Từ 18/5 đến 26/5: Toàn đội sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Đây là đợt rèn quân then chốt nhằm tích lũy kinh nghiệm và cọ xát với các đối thủ chất lượng.

Ngày 8/5: Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng, xác định các đối thủ trực tiếp của Việt Nam.

Từ 1/6 đến 15/6: U19 Việt Nam sẽ chính thức bước vào tranh tài tại giải vô địch khu vực diễn ra tại Indonesia.

Chuyến tập huấn tại Nhật Bản được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ gắn kết hơn và giúp ban huấn luyện tìm ra những phương án thay thế xứng đáng cho các vị trí còn thiếu khuyết. Mục tiêu của U19 Việt Nam không gì khác ngoài việc cạnh tranh sòng phẳng cho ngôi vương tại đấu trường khu vực sắp tới.