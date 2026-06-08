U19 Việt Nam thua 1-2 trước Indonesia: Hỗn loạn và tranh cãi tại North Sumatra Trận đấu tại giải U19 Đông Nam Á 2026 kết thúc trong cảnh hỗn loạn khi trợ lý Nguyễn Ngọc Duy bị xô ngã và trọng tài thổi phạt đền nhạy cảm ở phút bù giờ cuối cùng.

Màn đối đầu tâm điểm tại bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026 giữa U19 Việt Nam và chủ nhà U19 Indonesia tối 7/6 đã khép lại với kịch bản đầy bạo lực. Trận đấu trên sân North Sumatra (Deli Serdang, Indonesia) không chỉ được định đoạt bởi một quả phạt đền gây tranh cãi ở phút bù giờ, mà còn bị phủ bóng bởi tình huống xô xát khiến trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Duy của Việt Nam bị đẩy ngã ngay trên sân cỏ.

Trận đấu giữa chủ nhà U19 Indonesia và U19 Việt Nam vướng nhiều tranh cãi.

Đỉnh điểm hỗn loạn và tình huống xô ngã trợ lý huấn luyện viên

Trận đấu vốn đã căng thẳng từ đầu, nhưng sự cố thực sự bùng nổ sau khi U19 Indonesia nâng tỷ số lên 2-1 trên chấm phạt đền ở phút 90+2. Trong lúc ăn mừng bàn thắng quyết định, một số cầu thủ chủ nhà đã có hành vi va chạm trực tiếp, đẩy ngã trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Duy của U19 Việt Nam.

Hành động này được xem là hệ quả của những cái đầu nóng sau một loạt va chạm âm ỉ suốt hiệp hai. Hình ảnh ban huấn luyện đội khách phản ứng dữ dội trước hành vi thiếu kiềm chế của cầu thủ đối phương đã tạo nên khung cảnh hỗn loạn hiếm thấy tại một giải trẻ khu vực.

Trợ lý Nguyễn Ngọc Duy bị xô ngã.

Bàn thua từ quả phạt đền nhạy cảm phút bù giờ

Trước khi vụ xô xát xảy ra, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 90+1. Trọng tài người Nhật Bản Tamimoto Ryo đã chỉ tay vào chấm 11m sau pha tranh chấp bóng bổng giữa Nguyễn Hoàng Nam và tiền đạo Indonesia trong vòng cấm. Bất chấp những phản ứng quyết liệt từ phía các cầu thủ U19 Việt Nam, quyết định vẫn được giữ nguyên.

Pha quay chậm cho thấy tác động của Hoàng Nam là không rõ ràng, khiến quyết định của vị "vua áo đen" trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Trên chấm phạt đền, đội chủ nhà không bỏ lỡ cơ hội để ấn định chiến thắng kịch tính, đẩy không khí trên sân North Sumatra lên mức cực hạn.

Cơn mưa chai nước và thẻ đỏ cho ban huấn luyện

Thực tế, sự cố đã nhen nhóm từ phút 81 khi một cầu thủ Indonesia vô tình va chạm với thành viên ban huấn luyện Việt Nam trong lúc lấy đà ném biên. Tình huống nhỏ nhặt này lập tức kích động đám đông khán giả tại Deli Serdang, dẫn đến việc nhiều chai lọ được ném thẳng xuống khu vực kỹ thuật của U19 Việt Nam.

Để kiểm soát tình hình, trọng tài Tamimoto Ryo đã phải rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo một thành viên ban huấn luyện Việt Nam. Tuy nhiên, biện pháp này không giúp hạ nhiệt trận đấu mà ngược lại, càng khiến tâm lý các cầu thủ trở nên căng thẳng hơn trong những phút cuối.

Thất bại 2-1 trong bối cảnh đầy tranh cãi này khiến U19 Việt Nam gặp nhiều khó khăn về mặt tâm lý. Những vấn đề về an ninh sân bãi và công tác trọng tài tại giải đấu năm nay chắc chắn sẽ là chủ đề được nhắc đến nhiều sau màn đối đầu đầy thị phi này.