U19 Việt Nam thua 1-2 trước Indonesia: Mất ngôi đầu và nỗi lo vé vớt Thất bại sít sao trước chủ nhà U19 Indonesia buộc U19 Việt Nam phải chờ đợi may mắn từ các bảng đấu khác để nuôi hy vọng đi tiếp tại giải vô địch Đông Nam Á.

Trận đại chiến giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia đã khép lại với thắng lợi 2-1 nghiêng về đội bóng xứ vạn đảo. Kết quả này không chỉ định đoạt ngôi đầu bảng A mà còn đẩy hành trình của thầy trò huấn luyện viên U19 Việt Nam vào thế bị động trong cuộc đua giành vé vào bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á.

U19 Indonesia đánh bại U19 Việt Nam.

Ngã rẽ trái ngược tại bảng A

Với chiến thắng quan trọng này, U19 Indonesia đã khép lại giai đoạn vòng bảng với phong độ hủy diệt. Đội chủ nhà chính thức giành vị trí nhất bảng A, qua đó sở hữu tấm vé trực tiếp tiến vào vòng bán kết. Sự thăng hoa của các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lợi thế tâm lý cực lớn khi thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Ngược lại, thất bại đáng tiếc đã đẩy U19 Việt Nam xuống vị trí nhì bảng. Trận thua này buộc toàn đội phải rơi vào thế chờ đợi. Hiện tại, cơ hội đi tiếp của các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào diễn biến tại bảng B và bảng C để hy vọng giành tấm vé vớt dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Sức nóng trên các diễn đàn mạng xã hội

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các diễn đàn thể thao Đông Nam Á đã bùng nổ với hàng loạt luồng ý kiến trái chiều. Phần lớn cổ động viên Indonesia bày tỏ sự tự hào và phấn khích trước màn trình diễn của đội nhà. Tuy nhiên, trận đấu cũng vấp phải không ít tranh luận gay gắt liên quan đến yếu tố chuyên môn và công tác điều hành của tổ trọng tài.

Rất nhiều ý kiến xoay quanh các tình huống va chạm quyết liệt dẫn đến việc cầu thủ hai bên liên tục nằm sân. Dù vậy, một bộ phận người hâm mộ trung lập khẳng định đây là trận đấu hấp dẫn và kịch tính nhất bảng A kể từ đầu giải. Một bình luận nhận được sự đồng thuận lớn trên mạng xã hội nhấn mạnh: "Bóng đá luôn tồn tại những cung bậc cảm xúc và cả những tranh cãi. Điều quan trọng nhất là cả hai đội đã cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo."

Kịch bản chờ đợi của U19 Việt Nam

Thất bại này để lại nhiều bài học cho các cầu thủ trẻ Việt Nam về bản lĩnh trận mạc. Để biết chính xác số phận của mình, U19 Việt Nam sẽ phải chờ bảng B và C hoàn tất đầy đủ các lượt trận. Nhìn chung, dù quyền tự quyết không còn nằm trong tay, nhưng hy vọng vẫn còn nhen nhóm nếu các chỉ số phụ ủng hộ đội bóng áo đỏ trong cuộc so kè với các đội đứng nhì bảng khác.