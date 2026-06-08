U19 Việt Nam thua cay đắng Indonesia: Tranh cãi dữ dội về quả penalty phút 90 Thất bại 1-2 trước chủ nhà Indonesia đẩy U19 Việt Nam vào thế khó. Tiếng còi của trọng tài Ryo Tanimoto ở phút cuối đang tạo nên làn sóng tranh luận kịch liệt từ người hâm mộ khu vực.

Trận đấu tâm điểm bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026 giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia đã kết thúc theo kịch bản nghiệt ngã nhất. Khi đồng hồ điểm sang phút 90, một quyết định từ trọng tài chính Ryo Tanimoto đã thay đổi hoàn toàn cục diện bảng đấu, khiến thầy trò U19 Việt Nam phải trắng tay rời sân với tỷ số 1-2.

Tình huống dẫn đến quả phạt đền gây tranh cãi trong thất bại của U19 Việt Nam trước U19 Indonesia.

Nút thắt gây tranh cãi tại phút 90

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi hậu vệ Hoàng Nam có pha va chạm trên không với tiền đạo Theodore Leeming trong vòng cấm. Trọng tài người Nhật Bản Ryo Tanimoto lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Việt Nam. Đây được xem là quyết định mang tính định đoạt, bởi tính chất nhạy cảm và thời điểm cực kỳ muộn của pha bóng.

Trên chấm 11m, Evandra Florasta đã không mắc sai lầm nào để đánh bại thủ môn U19 Việt Nam, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm cho Indonesia mà còn trực tiếp đẩy Việt Nam vào tình thế báo động trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Dư luận khu vực chia rẽ: Công tâm hay ưu ái chủ nhà?

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt là cộng đồng Krian Buriram tại Thái Lan, đã nổ ra những cuộc tranh luận nảy lửa. Một bộ phận khán giả xứ Chùa Vàng cho rằng trọng tài đã xử lý chính xác. Theo góc nhìn này, Hoàng Nam đã vào bóng thiếu quan sát và gây nguy hiểm cho vùng gáy đối phương, một lỗi xứng đáng bị thổi phạt dù ở bất kỳ vị trí nào trên sân.

Tuy nhiên, luồng ý kiến đối lập lại bày tỏ sự bất bình thay cho U19 Việt Nam. Nhiều cổ động viên cho rằng yếu tố "lợi thế sân nhà" đã tác động quá lớn đến quyết định của vua áo đen. Một bình luận nhận được nhiều sự ủng hộ chỉ trích: "Những tiếng còi mang nặng tư tưởng thiên vị chủ nhà đang kéo lùi sự phát triển của bóng đá khu vực". Đáng chú ý, tính thời điểm của quả phạt đền cũng bị mổ xẻ, khi nhiều người tin rằng một tình huống tương tự ở giữa sân sẽ dễ dàng bị bỏ qua.

Cánh cửa hẹp cho U19 Việt Nam

Thất bại này đẩy U19 Việt Nam xuống vị trí nhì bảng A. Với thể thức của giải đấu, đội bóng áo đỏ hiện không còn quyền tự quyết và buộc phải nín thở chờ đợi kết quả từ các bảng B và C. Hy vọng lách qua khe cửa hẹp để giành vé vớt (đội nhì bảng có thành tích tốt nhất) là kịch bản duy nhất còn sót lại.

Nhìn chung, trận thua trước Indonesia không chỉ mang lại nỗi đau về điểm số mà còn là bài học đắt giá về sự cẩn trọng trong khu vực cấm địa ở những phút cuối trận. Dù kết quả cuối cùng ra sao, quả phạt đền tại phút 90 chắc chắn sẽ còn là chủ đề gây ám ảnh đối với các cầu thủ trẻ trong hành trình phát triển sự nghiệp.