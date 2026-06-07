U19 Việt Nam thua ngược Indonesia 1-2 sau quả phạt đền tranh cãi phút bù giờ Thất bại nghiệt ngã trước chủ nhà Indonesia khiến U19 Việt Nam đánh mất ngôi đầu bảng A và phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để nuôi hy vọng vào bán kết.

U19 Việt Nam vừa trải qua một trận đấu đầy kịch tính và có phần nghiệt ngã trước chủ nhà U19 Indonesia tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Dù đã có màn trình diễn quả cảm để gỡ hòa trong hiệp hai, các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn phải nhận thất bại sát nút 1-2 sau một quyết định thổi phạt đền đầy tranh cãi ở phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Sức ép nghẹt thở từ chủ nhà

Trận đấu phân định ngôi đầu bảng A diễn ra căng thẳng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với lợi thế sân nhà, U19 Indonesia chủ động dâng cao đội hình, tạo ra sức ép liên tục lên hệ thống phòng ngự của U19 Việt Nam. Những pha phối hợp tốc độ ở hai hành lang cánh của đội bóng xứ Vạn đảo đã khiến hàng thủ áo đỏ phải hoạt động hết công suất.

Phút 22, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện khi U19 Indonesia cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng mở tỉ số. Tận dụng sai sót trong khâu bọc lót của hàng phòng ngự Việt Nam, Reno Salampessy có cơ hội dứt điểm thuận lợi để đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Bàn thắng sớm giúp tinh thần các cầu thủ Indonesia hưng phấn, trong khi U19 Việt Nam bắt đầu nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

U19 Việt Nam thua đáng tiếc trước U19 Indonesia.

Sự thay đổi và nỗ lực gỡ hòa của U19 Việt Nam

Bước sang hiệp hai, ban huấn luyện U19 Việt Nam đã có những điều chỉnh chiến thuật giúp đội bóng chiếm lại quyền kiểm soát khu trung tuyến. Lối đá tấn công chủ động và những pha tạt biên sắc lẹm bắt đầu gây ra nhiều sóng gió cho khung thành đối phương. Phút 60, Công Hậu suýt chút nữa đã quân bình tỉ số sau cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Sự kiên trì của các cầu thủ trẻ Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 73. Từ quả phạt góc bên phía cánh trái, Duy Khang thực hiện pha treo bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương. Quốc Khánh chọn vị trí thông minh, tung cú đánh đầu hiểm hóc quân bình tỉ số 1-1, mang lại hy vọng lớn cho người hâm mộ Việt Nam.

Bi kịch từ quả phạt đền phút 90

Trận đấu càng trôi về cuối càng trở nên nóng hơn với những pha va chạm quyết liệt trên sân. Khi tất cả đang nghĩ về một kết quả hòa, kịch tính đã nổ ra ở phút 90. Trọng tài bất ngờ thổi phạt đền cho U19 Indonesia sau một pha tranh chấp bóng bổng đầy nhạy cảm trong vòng cấm. Dù các cầu thủ Việt Nam phản ứng dữ dội, quyết định vẫn không được thay đổi.

Trên chấm 11m, Evandra Florasta không mắc sai lầm nào để đánh bại thủ môn Xuân Tín, ấn định chiến thắng 2-1 cho U19 Indonesia ở phút 90+2. Thất bại này khiến U19 Việt Nam mất ngôi nhất bảng A vào tay đối thủ trực tiếp.

U19 Indonesia giành vị trí nhất bảng A.

Với kết quả này, U19 Indonesia chính thức giành vé vào bán kết. Trong khi đó, U19 Việt Nam hiện phải chờ đợi kết quả từ bảng B và C để xác định xem có thể đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất hay không. Nhìn chung, dù thất bại nhưng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam trong hiệp hai là điểm sáng đáng ghi nhận.

Thống kê bàn thắng