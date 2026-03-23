U19 Việt Nam triệu tập bổ sung Trần Gia Bảo và thủ môn Việt kiều Aaron Tú Vinh HLV Yutaka Ikeuchi thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn tại U19 Việt Nam, triệu tập tài năng trẻ Trần Gia Bảo cùng thủ thành Việt kiều Aaron Tú Vinh Napierala nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu châu lục.

Sau một tuần rèn quân cường độ cao, HLV Yutaka Ikeuchi đã chính thức thực hiện đợt điều chỉnh nhân sự đầu tiên cho đội tuyển U19 Việt Nam. Đây là bước chuẩn bị chiến lược nhằm tối ưu hóa đội hình cho chiến dịch Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và Vòng loại U20 châu Á 2027.

Cuộc thanh lọc và sự xuất hiện của những niềm hy vọng mới

Quá trình sàng lọc khắt khe đã dẫn đến quyết định chia tay 12 cầu thủ để nhường chỗ cho 10 gương mặt mới giàu tiềm năng. Ban huấn luyện nhấn mạnh đây là sự thay đổi cần thiết để duy trì tính cạnh tranh và tìm kiếm những mảnh ghép phù hợp nhất với triết lý bóng đá của chiến lược gia người Nhật Bản.

Tâm điểm của đợt hội quân bổ sung lần này chính là Trần Gia Bảo, tài năng trẻ đang thuộc biên chế HAGL. Gia Bảo được đánh giá là một trong những tiền đạo triển vọng nhất lứa tuổi 2007, sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng dứt điểm đa dạng.

Trần Gia Bảo có tương lai tươi sáng.

"Làn gió mới" từ Canada và lực lượng kế cận chất lượng

Đáng chú ý nhất trong danh sách tân binh là thủ thành Aaron Tú Vinh Napierala (sinh năm 2007). Mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Canada, Tú Vinh sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1m83. Thủ môn này từng có thời gian đào tạo bài bản tại khu vực Bắc Mỹ và Tây Ban Nha, hứa hẹn sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho vị trí gác đền của U19 Việt Nam.

Bên cạnh đó, danh sách bổ sung còn ghi nhận nhiều gương mặt dạn dày kinh nghiệm từ VCK U17 châu Á 2025 và các giải trẻ quốc gia, bao gồm:

Hàng phòng ngự và tiền vệ: Nguyễn Bảo Ngọc (SLNA), Đậu Hồng Phong (Hà Nội), Nguyễn Văn Khánh (Hà Tĩnh).

Nhóm cầu thủ PVF và Trẻ PVF-CAND: Đào Quang Anh, Nguyễn Quốc Khánh, Lê Huy Việt Anh, Nguyễn Văn Bách, Hoàng Trọng Duy Khang.

Ngoài ra, đội tuyển cũng chào đón sự trở lại của tiền vệ Việt kiều Antonio Moric sau thời gian ngắn tập luyện cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Sự hiện diện của Moric được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng sáng tạo cho tuyến giữa.

Hướng tới mục tiêu World Cup trẻ

Chiến lược xoay tua và sàng lọc nhân sự liên tục của HLV Yutaka Ikeuchi cho thấy tham vọng lớn của bóng đá Việt Nam ở lứa tuổi U19. Việc tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh không chỉ giúp ban huấn luyện đánh giá toàn diện năng lực từng cá nhân mà còn giúp các cầu thủ trẻ sớm thích nghi với áp lực thi đấu quốc tế.

Nhìn chung, sự kết hợp giữa các tài năng trong nước và các cầu thủ Việt kiều đang định hình nên một diện mạo mới mẻ và giàu tính chiến đấu cho U19 Việt Nam trước thềm các giải đấu lớn sắp tới.