U19 Việt Nam triệu tập 'ngọn tháp' 1m95 Đinh Quang Kiệt cho giải Đông Nam Á HLV Yutaka Ikeuchi chính thức triệu tập trung vệ cao 1m95 Đinh Quang Kiệt của HAGL vào danh sách U19 Việt Nam, sẵn sàng cho chiến dịch vô địch Đông Nam Á 2026.

HLV Yutaka Ikeuchi vừa công bố danh sách tập trung U19 Việt Nam với điểm nhấn là sự xuất hiện của trung vệ Đinh Quang Kiệt. Cầu thủ thuộc biên chế HAGL sở hữu chiều cao 1m95, hứa hẹn trở thành "chốt chặn" quan trọng trong chiến dịch Giải U19 Đông Nam Á 2026 và mục tiêu xa hơn là vòng loại U20 châu Á 2027.

'Làn gió mới' từ thể hình vượt trội của Đinh Quang Kiệt

Trong danh sách 41 cái tên được rà soát quy mô lớn, Đinh Quang Kiệt là gương mặt thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn. Không chỉ gây ấn tượng bởi thể hình vượt trội so với các đồng nghiệp cùng lứa, trung vệ này còn từng khẳng định năng lực khi đối đầu trực tiếp và phong tỏa thành công tiền đạo Xuân Son tại sân chơi quốc nội.

Đinh Quang Kiệt sở hữu chiều cao cực kỳ lý tưởng.

Thử thách về nhân sự dưới thời HLV Ikeuchi

Dù đã xác định bộ khung sơ bộ, U19 Việt Nam vẫn đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải. Hiện tại, nhiều trụ cột như Bảo Ngọc, Gia Bảo và chính Quang Kiệt vẫn chưa thể hội quân đầy đủ do vướng lịch thi đấu tại CLB hoặc lịch học văn hóa. Điều này tạo ra áp lực không nhỏ cho nhà cầm quân người Nhật Bản trong việc xây dựng tính gắn kết và vận hành lối chơi pressing hiện đại.

Sự thiếu vắng này buộc ban huấn luyện phải linh hoạt điều chỉnh giáo án. Các cầu thủ hiện có mặt tại Hà Nội cần tận dụng tối đa thời gian để ghi điểm với HLV Ikeuchi trước khi đội hình hoàn chỉnh bước vào giai đoạn rèn quân chuyên sâu.

Lộ trình chuẩn bị hướng tới giải vô địch Đông Nam Á

Theo kế hoạch chiến thuật, U19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 18/5 đến 26/5. Đây là giai đoạn then chốt để toàn đội lắp ghép đội hình và thử nghiệm các mảng miếng chiến thuật với những đối thủ chất lượng tại xứ sở mặt trời mọc.

Sau chuyến tập huấn, đội tuyển sẽ di chuyển thẳng đến Indonesia để tham dự giải U19 Đông Nam Á 2026, diễn ra từ ngày 1/6 đến 15/6. Đây được xem là đợt tổng duyệt quan trọng nhất để HLV Ikeuchi đánh giá thực lực học trò trước khi bước vào hành trình chinh phục tấm vé dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027.