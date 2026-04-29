U19 Việt Nam triệu tập sao trẻ từ Tây Ban Nha và trung vệ cao 1m95 Đội tuyển U19 Việt Nam gây chú ý với sự xuất hiện của tiền vệ từ câu lạc bộ Huesca và trung vệ có chiều cao kỷ lục. Trong khi đó, SLNA chính thức lách qua khe cửa hẹp về tài chính tại V-League.

Đội tuyển U19 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho Giải U19 Đông Nam Á 2026 và vòng loại U20 châu Á 2027. Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi, đợt tập trung lần này chứng kiến sự góp mặt của 41 gương mặt ưu tú, phản ánh chiến lược rà soát lực lượng quy mô lớn nhằm tối ưu hóa sức mạnh cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Bước đột phá về thể hình và nhân tố quốc tế

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong danh sách của ông Ikeuchi là sự xuất hiện của Đinh Quang Kiệt. Trung vệ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai sở hữu chiều cao ấn tượng 1m95, một con số hiếm thấy ở các cấp độ trẻ của bóng đá nội. Đáng chú ý, cầu thủ này từng nhận được nhiều lời khen ngợi khi thể hiện khả năng phòng ngự chắc chắn trước các tiền đạo ngoại binh tại sân chơi quốc nội.

Bên cạnh yếu tố thể hình, U19 Việt Nam còn đón nhận làn gió mới từ châu Âu với sự góp mặt của tiền vệ Trương Gia Khôi. Cầu thủ trẻ này hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Huesca tại Tây Ban Nha. Việc triệu tập các tài năng được đào tạo trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu thế giới kỳ vọng sẽ mang lại tư duy chơi bóng hiện đại cho toàn đội.

U19 Việt Nam hội tụ nhiều cầu thủ tiềm năng.

SLNA được "giải cứu" và sự tỏa sáng của Lee Williams

Ở cấp độ câu lạc bộ, Sông Lam Nghệ An đã tạm thời vượt qua khủng hoảng trước thời hạn cấp phép V-League 2026-2027. UBND tỉnh Nghệ An đã cam kết huy động nguồn tài trợ tối thiểu 45 tỉ đồng, một con số mang tính sống còn giúp đội bóng xứ Nghệ đủ điều kiện duy trì sự hiện diện tại giải đấu cao nhất Việt Nam.

Trong khi đó, vòng 20 V-League 2025/26 chứng kiến màn trình diễn rực rỡ của tiền đạo Việt kiều Anh, Lee Williams. Chân sút trẻ này đã ghi bàn thắng quyết định giúp CA TP.HCM chấm dứt chuỗi trận bết bát. Với 3 bàn thắng sau 12 lần ra sân, Lee Williams đang chứng minh giá trị của một cầu thủ được trui rèn tại môi trường bóng đá Anh với tư duy chọn vị trí thông minh và khả năng không chiến vượt trội.

Lee Williams gây ấn tượng mạnh ở V-League.

Biến động lực lượng và mục tiêu World Cup

Tại khu vực miền Trung, câu lạc bộ Đà Nẵng đang đối mặt với thử thách lớn về nhân sự trước cuộc đối đầu với Hà Nội FC tại vòng 21. Đội bóng sông Hàn sẽ thiếu vắng bộ ba trụ cột gồm thủ môn Phan Văn Biểu, tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng và đặc biệt là trung vệ Quế Ngọc Hải. Việc thiếu vắng thủ lĩnh hàng phòng ngự như Quế Ngọc Hải đặt ra bài toán khó cho tham vọng tích lũy điểm số của đội khách.

Ở một diễn biến khác, bóng đá nữ Việt Nam cũng đón nhận tin vui khi đội tuyển U17 nữ đã lên đường sang Trung Quốc tham dự Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026. Dưới sự chỉ đạo của Huấn luyện viên Okiyama Masahiko, toàn đội đặt mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng cho một tấm vé tham dự World Cup, tiếp nối những thành công của bóng đá nữ trong thời gian qua.

Nhìn chung, bóng đá Việt Nam trong 24 giờ qua chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ từ việc đầu tư cho bóng đá trẻ đến những nỗ lực duy trì tính chuyên nghiệp tại các câu lạc bộ V-League. Những sự bổ sung từ nguồn lực Việt kiều và quốc tế đang dần trở thành xu thế tất yếu để nâng cao chất lượng nền bóng đá.