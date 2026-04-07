U20 nữ Việt Nam hạ Bangladesh 1-0: Thắng lợi nhọc nhằn và cuộc chờ đợi nghẹt thở Pha lập công duy nhất của Thùy Linh ở phút 48 giúp U20 nữ Việt Nam đánh bại Bangladesh, qua đó chiếm vị trí thứ ba bảng A và thắp lên hy vọng đi tiếp tại VCK châu Á.

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam vừa khép lại chiến dịch vòng bảng VCK U20 nữ châu Á 2026 bằng một chiến thắng tối thiểu đầy kịch tính trước đối thủ Bangladesh. Dù kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko đã phải trải qua những giây phút nín thở để bảo toàn thành quả, qua đó níu giữ cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp.

Thế trận lấn lướt nhưng bế tắc trong hiệp một

Ngay sau tiếng còi khai cuộc tại Nonthaburi, U20 nữ Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Triết lý tấn công biên của HLV Masahiko được vận hành rõ nét qua sự năng nổ của bộ đôi Ngân Thị Thanh Hiếu và Lưu Hoàng Vân. Những pha khuấy đảo liên tục khiến hàng thủ Bangladesh phải lùi sâu phòng ngự co cụm.

Tuy nhiên, sự kiên cường của các cô gái Nam Á là điều đáng kinh ngạc. Bangladesh không chỉ thủ vững mà còn sở hữu những đường phản công sắc lẹm. Phút thứ 12, sai lầm trong khâu phán đoán của Tạ Thị Hồng Minh đã mở ra cơ hội cho Mosammat Sagorika thoát xuống đối mặt. Trong khoảnh khắc ngặt nghèo, phản xạ xuất thần của thủ thành Lê Thị Thu đã cứu cho Việt Nam một bàn thua trông thấy.

Áp lực tâm lý đè nặng khiến các chân sút như Nguyễn Thị Quý hay Lưu Hoàng Vân liên tiếp dứt điểm thiếu chính xác. Dù cầm bóng vượt trội, hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, để lại sự lo âu nhất định cho ban huấn luyện Việt Nam.

Bước ngoặt từ tình huống cố định

Sau giờ nghỉ, nút thắt của trận đấu cuối cùng cũng được gỡ bỏ nhờ một pha dàn xếp trực diện. Phút 48, từ một quả đá phạt bên phần sân nhà, hậu vệ Hồng Minh tung cú sút đầy uy lực đưa bóng áp sát vòng cấm đối phương. Thủ môn Mile Akter của Bangladesh vất vả đẩy bóng ra, nhưng Nguyễn Thị Thùy Linh đã có mặt đúng lúc, điềm tĩnh dứt điểm vào lưới trống mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng giải tỏa giúp lối chơi của Việt Nam trở nên thanh thoát hơn. Các mảng miếng phối hợp nhỏ bắt đầu có độ nhuyễn, tạo ra sức ép không ngừng nghỉ lên phần sân Bangladesh. Tuy nhiên, sự phung phí cơ hội một lần nữa trở thành vấn đề khi Thùy Linh bỏ lỡ tình huống nhân đôi cách biệt ở những phút cuối trận.

Cuộc đua giành vé vớt đầy may rủi

Dù giành trọn 3 điểm, U20 nữ Việt Nam vẫn không thể tự quyết định số phận. Với 4 điểm sau 3 trận (thắng 1, hòa 1, thua 1), thầy trò HLV Masahiko cán đích ở vị trí thứ ba tại bảng A. Theo thể thức của giải đấu, tấm vé đi tiếp hiện phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả của các bảng đấu còn lại.

Chiến thắng trước Bangladesh dù nhọc nhằn nhưng là điều kiện cần để U20 nữ Việt Nam tiếp tục mơ về vòng knock-out. Sự cải thiện về tâm lý thi đấu và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là bài toán mà chiến lược gia người Nhật Bản cần lời giải nếu đội nhà lách qua khe cửa hẹp để tiến sâu tại giải năm nay.

