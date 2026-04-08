U20 nữ Việt Nam lần đầu vào tứ kết châu Á, đối đầu Nhật Bản tranh vé World Cup Đánh bại Bangladesh và nhận tin vui từ bảng C, U20 nữ Việt Nam lần đầu vào tứ kết U20 nữ châu Á, chuẩn bị cho trận đại chiến Nhật Bản tranh vé dự World Cup.

U20 nữ Việt Nam vừa viết nên một trang sử mới cho bóng đá nữ nước nhà khi chính thức góp mặt tại vòng tứ kết giải U20 nữ châu Á 2026. Đây là thành quả xứng đáng sau nỗ lực kiên cường của thầy trò HLV Okiyama Masahiko xuyên suốt giai đoạn vòng bảng.

Lần đầu lịch sử và kịch bản vào tứ kết

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U20 nữ Bangladesh ở lượt trận cuối cùng là điều kiện cần để U20 nữ Việt Nam duy trì hy vọng. Kết quả này giúp đội tuyển cán đích ở vị trí thứ ba bảng A với 3 điểm. Tuy nhiên, quyền tự quyết không nằm hoàn toàn trong tay các cô gái áo đỏ khi phải chờ đợi diễn biến từ các bảng đấu khác.

Sự kịch tính được đẩy lên cao trào khi tại bảng C, U20 nữ Ấn Độ đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa. Một chiến thắng đậm cho một trong hai đội có thể khiến Việt Nam bị loại. Tuy nhiên, kết quả thực tế đã ủng hộ thầy trò HLV Okiyama khi Ấn Độ dành chiến thắng 3-1.

Dù có cùng 3 điểm nhưng hiệu số bàn thắng bại của Ấn Độ là -9, thấp hơn so với con số -5 của U20 nữ Việt Nam. Chỉ số phụ này chính là chìa khóa giúp đại diện Đông Nam Á giành vé vào vòng loại trực tiếp mà không cần quan tâm đến các trận đấu còn lại.

Thử thách cực đại mang tên Nhật Bản

Tại vòng tứ kết, U20 nữ Việt Nam sẽ phải đối mặt với ứng cử viên vô địch U20 nữ Nhật Bản. Đội bóng xứ sở hoa anh đào đang thể hiện sức mạnh hủy diệt khi vừa quốt ngã U20 Australia với tỷ số 5-2 để chiếm ngôi đầu bảng C.

Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc tranh tài vào bán kết mà còn là cánh cửa mở ra tấm vé tham dự VCK U20 World Cup nữ. Lịch thi đấu cụ thể như sau:

20h00 ngày 11/04 Địa điểm: Sân vận động Thammasat, Pathum Thani, Thái Lan

Dù bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, nhưng với tinh thần không còn gì để mất và sự thấu hiểu bóng đá Nhật Bản của HLV Okiyama Masahiko, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một màn trình diễn quả cảm từ các cô gái trẻ Việt Nam.