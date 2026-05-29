U20 Việt Nam đối mặt thử thách cực đại tại vòng loại châu Á: Thể thức mới và áp lực rớt hạng Nằm tại bảng đấu khó với Iran và Triều Tiên, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi không chỉ tranh vé đi tiếp mà còn phải chiến đấu để trụ lại nhóm hạt giống hàng đầu châu Á.

Kết quả bốc thăm vòng loại U20 châu Á 2027 đã đưa U20 Việt Nam vào bảng G, một trong những bảng đấu khốc liệt nhất với sự góp mặt của Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine. Trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa thực hiện cuộc cải tổ mang tính lịch sử về thể thức thi đấu, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đang đứng trước một bài toán sinh tồn thực sự ngay trên sân nhà.

Lá thăm may rủi đưa U20 Việt Nam vào bảng đấu khó tại vòng loại châu Á 2027.

Diện mạo mới của vòng loại U20 châu Á 2027

AFC lần đầu tiên phân chia các đội tuyển thành hai cấp độ thi đấu riêng biệt nhằm nâng cao tính cạnh tranh: Giai đoạn Vòng loại dành cho 32 đội có thứ hạng cao và Giai đoạn Phát triển dành cho 12 đội còn lại. Mục tiêu của sự điều chỉnh này là loại bỏ những trận đấu có cách biệt quá lớn, buộc các đội bóng có trình độ tương đồng phải nỗ lực tối đa để khẳng định vị thế.

Đối với U20 Việt Nam, việc không còn các đối thủ yếu được xem là "kho điểm" đồng nghĩa với việc mỗi trận đấu đều mang tính chất của một cuộc đối đầu trực diện vì sự sống còn. Đặc biệt, quy định "xuống hạng" lần đầu tiên được áp dụng: 6 đội bóng có thành tích kém nhất tại Giai đoạn Vòng loại sẽ bị đẩy xuống chơi ở Giai đoạn Phát triển trong chu kỳ tiếp theo. Đây là áp lực đè nặng lên chiến lược phát triển bóng đá trẻ của Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Phân tích cục diện bảng G: Những rào cản từ Tây Á và Đông Á

Iran mặc nhiên được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng G nhờ nền tảng đào tạo trẻ danh tiếng và thể hình vượt trội. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên và Palestine đều là những tập thể giàu tính kỷ luật, sở hữu lối chơi khó chịu và đang có sự thăng tiến đáng kể về tư duy chiến thuật.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi, U20 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, nhìn vào danh sách đối thủ, việc giành suất nhì bảng xuất sắc để giành vé vào vòng chung kết cũng là một thử thách đầy gian nan. Mọi sai lầm nhỏ về mặt chiến thuật hoặc sơ sẩy trong khâu chuẩn bị đều có thể dẫn đến hệ quả tiêu cực lâu dài, bao gồm cả nguy cơ rớt xuống nhóm hạt giống thấp hơn.

Sự chuẩn bị của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi

Nhận thức được độ khốc liệt của hành trình sắp tới, U20 Việt Nam đã bắt đầu lộ trình chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng từ giữa tháng 3/2026. HLV Ikeuchi ưu tiên việc xây dựng một lối chơi gắn kết, tập trung vào khả năng kiểm soát bóng và chuyển trạng thái nhanh để đối phó với những đối thủ có thiên hướng chơi phòng ngự lùi sâu như Palestine hay giàu sức mạnh như Iran.

Hệ thống thi đấu mới của AFC buộc các cầu thủ trẻ phải duy trì sự tập trung tối đa trong suốt chiến dịch. Mục tiêu hàng đầu không chỉ là tấm vé dự vòng chung kết, mà còn là bảo vệ vị trí của bóng đá Việt Nam trong nhóm 32 đội tuyển hàng đầu châu Á, tránh kịch bản phải xuống chơi ở Giai đoạn Phát triển - nơi sẽ hạn chế rất nhiều cơ hội cọ xát đỉnh cao cho các lứa cầu thủ kế cận.