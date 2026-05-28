U20 Việt Nam và các đại diện Đông Nam Á rơi vào bảng tử thần tại vòng loại U20 châu Á Kết quả bốc thăm vòng loại U20 châu Á mang đến thử thách cực đại cho bóng đá trẻ khu vực khi Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều nằm chung bảng với các đối thủ hàng đầu châu lục.

Lễ bốc thăm vòng loại U20 châu Á vừa khép lại với những kịch bản đầy thử thách cho các đội bóng khu vực Đông Nam Á. Trái với kỳ vọng về những bảng đấu dễ thở, các đại diện ưu tú nhất khu vực như Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều rơi vào những bảng đấu được đánh giá là "tử thần". Sự thay đổi về thể thức của AFC đã loại bỏ các đội bóng yếu, khiến mật độ cạnh tranh tăng cao và nguy cơ sạch bóng các đại diện Đông Nam Á tại Vòng chung kết (VCK) đang hiện hữu.

Thử thách cực đại cho chủ nhà U20 Việt Nam

Dù nắm lợi thế sân nhà tại bảng C, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ phải đối mặt với hành trình vô cùng cam go. Đoàn quân áo đỏ phải chạm trán với Iran – một thế lực bóng đá hàng đầu châu Á – cùng Triều Tiên và Palestine. Trong đó, sự xuất hiện của Triều Tiên ở nhóm hạt giống số 3 được xem là "biến số" nguy hiểm nhất. Dù có thứ hạng thấp do thường xuyên vắng mặt ở các giải đấu trước đó, nhưng nội lực và trình độ của đội bóng này luôn khiến các đối thủ lớn phải e dè.

U20 Việt Nam nói riêng và các đội U20 Đông Nam Á nói chung đều rơi vào bảng đấu khó.

Việc phải đối đầu với những đối thủ có ưu thế về thể hình, thể lực và tư duy chiến thuật vượt trội buộc U20 Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt đấu pháp. Chỉ có vị trí nhất bảng mới đảm bảo chắc chắn tấm vé đi tiếp, trong khi việc cạnh tranh nhóm 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ là một cuộc đua khốc liệt về chỉ số phụ.

Thái Lan và Indonesia đứng trước rào cản lớn

Không chỉ Việt Nam, các đội bóng láng giềng cũng gặp khó khăn tương tự. Tại bảng F, U20 Thái Lan rơi vào thế gọng kìm giữa Iraq và UAE – hai nền bóng đá Tây Á có truyền thống đào tạo trẻ xuất sắc. Turkmenistan cũng không phải đối thủ dễ bị bắt nạt, khiến cơ hội giành ngôi đầu của "Voi chiến" trở nên mong manh.

Trong khi đó, U20 Indonesia nằm ở bảng H cùng Úc, Malaysia và Lào. Dù được đánh giá cao, Indonesia vẫn phải dè chừng sức mạnh cơ bắp từ đội tuyển Úc và sự tiến bộ vượt bậc của hai người hàng xóm Malaysia và Lào trong những năm gần đây. Những trận derby Đông Nam Á tại bảng đấu này hứa hẹn sẽ làm tiêu hao đáng kể nguồn thể lực của các cầu thủ trước khi đối đầu với đối thủ trực tiếp là Úc.

Bước ngoặt từ sự thay đổi thể thức của AFC

Nguyên nhân dẫn đến cục diện khó khăn này xuất phát từ quyết định tái cấu trúc vòng loại của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Từ năm nay, AFC chỉ chọn 32 đội bóng có thứ hạng tốt nhất để chia bảng chính thức. Các đội bóng yếu hơn phải thi đấu vòng sơ loại riêng để tìm kiếm cơ hội cho mùa giải sau. Việc loại bỏ các đội bóng được coi là "lót đường" đồng nghĩa với việc mọi trận đấu tại vòng loại hiện nay đều mang tính chất sinh tử.

Thử thách lớn đang chờ đợi U20 Việt Nam ở phía trước.

Để chuẩn bị cho chiến dịch diễn ra từ ngày 25/8, các cầu thủ trẻ Việt Nam (hiện là lứa U19) sẽ có đợt tổng duyệt quan trọng tại giải vô địch U19 Đông Nam Á tổ chức ở Indonesia từ ngày 1/6 đến 16/6. Đây là khoảng thời gian quý giá để Ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm sơ đồ chiến thuật và tìm ra những phương án tối ưu nhằm vượt qua khe cửa hẹp tại vòng loại châu lục sắp tới.