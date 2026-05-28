U20 Việt Nam vào bảng khó tại vòng loại U20 châu Á 2027: Thử thách từ Iran và Triều Tiên Lễ bốc thăm tại trụ sở AFC đưa U20 Việt Nam vào bảng C cùng các đối thủ nặng ký Iran, Triều Tiên và Palestine, đặt ra bài toán khó cho mục tiêu giành vé đến Trung Quốc.

Chiều ngày 28/5, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U20 châu Á 2027 tại trụ sở ở Malaysia. Đội tuyển U20 Việt Nam, dù nắm lợi thế sân nhà khi được chọn là một trong tám quốc gia đăng cai vòng loại, vẫn rơi vào một bảng đấu được đánh giá là đầy thử thách với sự xuất hiện của những đối thủ hàng đầu châu lục.

U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó ở vòng loại châu Á.

Phân tích cục diện bảng C: Thử thách từ những lá thăm may rủi

Kết quả bốc thăm đưa thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi vào bảng C, nơi có sự hiện diện của Iran, Triều Tiên và Palestine. Theo đánh giá từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Iran chính là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị nhất bảng. Với vị thế thuộc nhóm hạt giống số một, Iran đại diện cho một trong những nền bóng đá trẻ giàu truyền thống và mạnh mẽ nhất châu Á.

Bên cạnh đó, cả Triều Tiên và Palestine đều được xem là những đối thủ có lối chơi đầy tính cạnh tranh và giàu thể lực. Việc phải đối đầu với hai phong cách bóng đá khác biệt từ Tây Á và Đông Á đòi hỏi U20 Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chiến thuật lẫn tâm lý nếu muốn cạnh tranh tấm vé trực tiếp.

Thể thức thi đấu và lộ trình tiến tới vòng chung kết

Giai đoạn vòng loại quy tụ 32 đội bóng, được chia làm 8 bảng đấu (mỗi bảng 4 đội). Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm tại địa điểm tập trung từ ngày 31/8 đến ngày 6/9/2026. Kết thúc giai đoạn này, 15 suất tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc sẽ được xác định bao gồm:

8 đội đứng đầu mỗi bảng đấu.

7 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất trong 8 bảng.

Một điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên AFC áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ gồm Giai đoạn Vòng loại và Giai đoạn Phát triển. Cơ chế này nhằm nâng cao trình độ cọ xát và phân cấp tính cạnh tranh, trong đó 6 đội xếp cuối ở giai đoạn vòng loại sẽ phải xuống chơi ở cấp độ thấp hơn trong kỳ giải tiếp theo.

Bước đệm từ giải vô địch Đông Nam Á

Hiện tại, đội U19 Việt Nam (với thành phần nòng cốt của đội U20) đang tích cực chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/6 tới. Tại đây, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ chạm trán chủ nhà Indonesia, Timor Leste và Myanmar.

Giải đấu khu vực được xem là bước đệm quan trọng để ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm sơ đồ chiến thuật và đánh giá phong độ các cầu thủ trước khi bước vào chiến dịch châu lục đầy cam go. Những trải nghiệm thực tế tại Indonesia sẽ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy bản lĩnh trước khi đối đầu với các đối thủ đẳng cấp như Iran hay Triều Tiên vào cuối tháng 8/2026.