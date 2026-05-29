U20 Việt Nam vào bảng tử thần vòng loại châu Á: AFC gửi thông điệp đặc biệt Rơi vào bảng đấu đầy khó khăn cùng Iran và Triều Tiên, U20 Việt Nam nhận được sự kỳ vọng lớn từ AFC trong hành trình tìm vé dự Vòng chung kết U20 châu Á.

U20 Việt Nam vừa chính thức bước vào hành trình chinh phục tấm vé dự Vòng chung kết U20 châu Á với một thử thách cực đại ngay từ vòng loại. Theo kết quả bốc thăm vừa diễn ra tại Malaysia, những lá thăm may rủi đã đưa đoàn quân áo đỏ vào một bảng đấu được giới chuyên môn đánh giá là 'bảng tử thần'. Tuy nhiên, ngay trong bối cảnh khó khăn đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có động thái tiếp sức đầy ý nghĩa cho đại diện từ Đông Nam Á.

U20 Việt Nam chuẩn bị tranh tài tại giải U20 châu Á. Ảnh: VFF

Thử thách từ bảng tử thần và sự khích lệ từ AFC

Cụ thể, U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với ba đối thủ: Iran, Triều Tiên và Palestine. Đây đều là những đội bóng sở hữu nền tảng thể lực và tư duy chiến thuật hiện đại. Iran từ lâu đã là thế lực hàng đầu châu lục, trong khi Triều Tiên luôn ẩn chứa sự bất ngờ ở các giải trẻ nhờ lối chơi kỷ luật và đầy năng lượng. Palestine cũng không phải đối thủ dễ chơi khi bóng đá trẻ nước này đang có những bước tiến thần tốc trong thời gian qua.

Ngay sau khi kết quả bốc thăm được công bố, fanpage chính thức của AFC Asian Cup đã đăng tải thông điệp đầy cảm hứng: “Bảng đấu không dễ nhưng tuổi trẻ Việt Nam chưa bao giờ ngại thử thách”. Động thái này không chỉ ghi nhận sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm gần đây mà còn tạo nên một làn sóng cổ vũ mạnh mẽ từ người hâm mộ khắp khu vực Đông Nam Á.

Điểm tựa sân nhà và lộ trình tới World Cup 2027

Dù đối mặt với những đối thủ sừng sỏ, U20 Việt Nam vẫn nắm giữ một lợi thế chiến lược cực kỳ quan trọng: quyền đăng cai vòng loại. Việc được thi đấu trên sân nhà vào tháng 8 tới sẽ là điểm tựa tinh thần không thể thay thế để các cầu thủ trẻ nỗ lực chiếm ngôi nhất bảng hoặc ít nhất là lọt vào nhóm 7 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất. Đây là điều kiện bắt buộc để giành vé tới Trung Quốc tham dự Vòng chung kết.

Xa hơn thế, giải đấu này chính là cánh cửa dẫn đến đấu trường thế giới. Vòng chung kết U20 châu Á sắp tới sẽ xác định 4 đại diện xuất sắc nhất (cùng với chủ nhà U20 Uzbekistan) chính thức giành quyền tham dự U20 World Cup 2027. Đây là mục tiêu tối thượng mà bóng đá Việt Nam đang hướng tới để lặp lại kỳ tích Thường Châu năm nào hoặc tấm vé World Cup lịch sử của lứa Quang Hải, Hoàng Đức.

Cục diện khu vực và bước chạy đà quan trọng

Nhìn rộng ra khu vực Đông Nam Á, các đại diện khác cũng đối mặt với những kịch bản khác nhau. U20 Thái Lan rơi vào bảng F 'xương xẩu' với sự góp mặt của Iraq và UAE. Trong khi đó, bảng H hứa hẹn sẽ là một giải Đông Nam Á thu nhỏ khi Australia, Indonesia, Malaysia và Lào sẽ phải loại nhau để tìm đường đi tiếp.

Để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại châu Á đầy cam go, đội tuyển U19 Việt Nam (lực lượng nòng cốt của U20) sẽ có đợt tổng duyệt quan trọng tại giải U19 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 1/6 đến 13/6. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên sẽ có cơ hội thử lửa với các đối thủ cùng khu vực như Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Những trận đấu này sẽ là bài toán nhân sự và chiến thuật then chốt để ban huấn luyện hoàn thiện bộ khung trước khi bước vào cuộc chiến sinh tử tại vòng loại châu lục vào tháng 8.