U21 SLNA xưng vương nghẹt thở, Indonesia nhận tổn thất lớn trước ASEAN Cup 2026 U21 Sông Lam Nghệ An bước lên đỉnh vinh quang giải U21 Quốc gia đầy quả cảm, trong khi Indonesia nhận tin dữ về lực lượng trước thềm ASEAN Cup 2026.

Bóng đá Việt Nam và khu vực vừa trải qua 24 giờ sôi động với tâm điểm là trận chung kết U21 Quốc gia đầy kịch tính cùng những biến động quan trọng trước thềm ASEAN Cup 2026. Trong khi U21 Sông Lam Nghệ An thể hiện bản lĩnh kiên cường để đăng quang ngôi vô địch, các đối thủ trong khu vực như Indonesia hay Singapore cũng đang trải qua những nốt trầm đáng chú ý về mặt lực lượng lẫn phong độ.

Bản lĩnh U21 Sông Lam Nghệ An: Xưng vương trong thế thiếu người

Trận chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 diễn ra vào chiều 25/7 tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (tỉnh Hưng Yên) đã cống hiến cho người hâm mộ một kịch bản vô cùng nghẹt thở. Đối đầu với U21 Thể Công Viettel, U21 Sông Lam Nghệ An đã chứng minh vì sao họ là tập thể lỳ lợm nhất giải đấu năm nay.

Sông Lam Nghệ An vô địch U21 Quốc gia. Ảnh: VFF

Dù phải hứng chịu sức ép dữ dội và rơi vào thế thiếu người ở những phút cuối trận, đội bóng xứ Nghệ vẫn bảo toàn xuất sắc thắng lợi tối thiểu 1-0. Lối chơi kỷ luật, khả năng bọc lót ăn ý cùng tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc đã giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng bảo vệ thành quả đến những giây cuối cùng. Đây là chức vô địch hoàn toàn thuyết phục, phản ánh đúng phong độ ổn định xuyên suốt hành trình giải đấu của U21 Sông Lam Nghệ An.

Indonesia tổn thất nhân sự, Thái Lan phô diễn sức mạnh tại ASEAN Cup 2026

Ở khu vực Đông Nam Á, không khí chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 đang nóng lên từng ngày với những diễn biến trái ngược giữa các đội tuyển. Đội tuyển Indonesia vừa nhận cú sốc lớn khi trung vệ trụ cột Justin Hubner chính thức vắng mặt tại chiến dịch lần này.

Justin Hubner sẽ vắng mặt tại ASEAN Championship 2026. Ảnh: Fortuna Sittard FC.

Sự thiếu vắng của Justin Hubner để lại khoảng trống đắt giá nơi hàng phòng ngự đội hình "Garuda". Tại ASEAN Cup 2026, Indonesia nằm ở bảng A cùng đương kim vô địch Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Việc mất đi nhân tố chủ lực thi đấu tại châu Âu sẽ ảnh hưởng đáng kể đến bài toán chiến thuật của đội bóng này khi phải chạm trán các đối thủ trực tiếp, đặc biệt là cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam vào ngày 3/8.

Trái ngược với nỗi lo của Indonesia, đội tuyển Thái Lan đã có màn khởi đầu thăng hoa bằng thắng lợi giòn giã 5-0 trước chủ nhà Lào tại Vientiane. Chiến thắng áp đảo này khiến Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bà Madam Pang (Nualphan Lamsam) vô cùng phấn khích. Dù không thể có mặt trực tiếp trên khán đài, bà vẫn gửi lời chúc mừng và cảm ơn ban huấn luyện cùng toàn thể cầu thủ trên trang cá nhân ngay sau trận đấu.

Trong khi đó, dù cũng giành trọn 3 điểm trước Campuchia, huấn luyện viên Gavin Lee của tuyển Singapore lại tỏ ra hoàn toàn thất vọng với màn trình diễn của các học trò. Vị chiến lược gia này thẳng thắn yêu cầu toàn đội phải nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân và khắc phục ngay lập tức các hổng trước khi bước vào trận đại chiến với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào tối 31/7.

HLV Shin Tae-yong khẳng định cam kết tương lai tại Indonesia

Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến bóng đá xứ vạn đảo là phản ứng của huấn luyện viên Shin Tae-yong trước án cấm hoạt động bóng đá dài hạn do Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) ban hành. Bất chấp cơn bão dư luận từ quê nhà, nhà cầm quân này vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên và tái khẳng định cam kết dài hạn với bóng đá Indonesia.

Chia sẻ trước truyền thông, HLV Shin Tae-yong khẳng định án phạt từ KFA hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc huấn luyện hiện tại của ông tại câu lạc bộ Persija Jakarta. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh ông đã nhận trách nhiệm công việc và sẵn sàng tiếp tục cống hiến cho bóng đá Indonesia trong vòng 10 năm tới, bất chấp những sóng gió từ hậu trường.