U23 Thái Lan đánh bại U23 Việt Nam 1-0: Chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng Bàn thắng ở giây thứ 22 của Thanakrit giúp U23 Thái Lan hạ gục U23 Việt Nam tại CFA Team China 2026, phá vỡ cái dớp lép vế trước đối thủ cùng khu vực sau nhiều năm.

Trận đối đầu giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam tại lượt trận thứ hai giải giao hữu CFA Team China 2026 đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về phía đội bóng xứ chùa vàng. Kết quả này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là một cột mốc tâm lý quan trọng, giúp các cầu thủ trẻ Thái Lan trút bỏ áp lực sau chuỗi thành tích đối đầu kém ấn tượng trước Việt Nam trong những năm gần đây.

Nút thắt từ giây thứ 22 và sự thay đổi vị thế

Trận đấu được định đoạt ngay sau tiếng còi khai cuộc bởi một khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ U23 Việt Nam. Phút thứ nhất, cụ thể là ở giây thứ 22, Thanakrit Chotmuangpak tận dụng cơ hội để tung cú dứt điểm tinh tế. Bóng đập chân hậu vệ đối phương đổi hướng khiến thủ môn Cao Văn Bình hoàn toàn bất lực. Bàn thắng sớm này đã buộc quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh phải thay đổi toàn bộ toan tính chiến thuật, trong khi Thái Lan có thể chủ động lùi sâu và triển khai lối chơi phòng ngự phản công tốc độ.

Chiến thắng này chính thức chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam. Tờ Siamsports nhận định rằng đây là tín hiệu tích cực cho đội bóng đang trong quá trình cải tổ để hướng tới mục tiêu ASIAD 20. Việc vượt qua đối thủ trực tiếp trong khu vực giúp các cầu thủ trẻ Thái Lan giải tỏa được sức ép tâm lý đè nặng bấy lâu nay.

U23 Thái Lan tạm thời vượt qua sức ép tâm lý.

Điểm sáng Cao Văn Bình và sự thừa nhận từ đối thủ

Dù nhận thất bại, U23 Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn chuyên môn đáng ghi nhận, đặc biệt là màn trình diễn của thủ thành Cao Văn Bình. Đội trưởng của U23 Việt Nam đã có một ngày thi đấu xuất sắc với ít nhất hai pha cứu thua mười mươi trước các chân sút Chawalit Saelaow và Kakana Khamyok. Nếu không có phản xạ xuất thần của Văn Bình, cách biệt tỷ số chắc chắn đã lớn hơn một bàn.

Đáng chú ý, truyền thông Thái Lan cũng dành sự tôn trọng lớn cho đội bóng áo đỏ. Tờ Thairath cho rằng U23 Việt Nam mới là đội được đánh giá nhỉnh hơn trước trận nhờ thành tích lọt vào bán kết U23 châu Á và tấm HCV SEA Games 33. Trong khi đó, tờ Ball Thai khen ngợi sự tự tin và tiềm năng của lứa cầu thủ mới của Việt Nam, khẳng định đội bóng này vẫn tạo ra nhiều khó khăn dù có nhiều thay đổi về nhân sự sau các giải đấu lớn.

Trận thua nhưng bộc lộ nhiều điểm đáng ghi nhận của U23 Việt Nam.

Sự khởi sắc trong hiệp hai và bài toán dứt điểm

Bước sang hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự của HLV Đinh Hồng Vinh khi đưa Minh Tâm và Quốc Toản vào sân đã giúp lối chơi của U23 Việt Nam thanh thoát hơn. Bộ ba Công Phương, Văn Thuận và Quốc Toản liên tục có những pha phối hợp sắc nét, xé toang hàng thủ đối phương. Tờ Khaosod thừa nhận U23 Việt Nam không hề lép vế và đã gây ra áp lực nghẹt thở trong khoảng 20 phút cuối trận.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của các chiến binh sao vàng vẫn là khả năng kết thúc. Các tình huống dứt điểm của Công Phương hay những pha đá phạt của Thái Bá Đạt đều thiếu đi sự sắc bén cần thiết để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Thất bại này đẩy U23 Việt Nam xuống cuối bảng xếp hạng với 1 điểm sau 2 trận, nhưng đây được xem là bài học quý giá trong quá trình sàng lọc lực lượng.

Hiện tại, U23 Thái Lan đang dẫn đầu với 4 điểm và nắm ưu thế lớn trong cuộc đua vô địch. U23 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà U23 Trung Quốc vào ngày 31.3 tới, đây là cơ hội để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh thể hiện một diện mạo tích cực hơn như kỳ vọng của người hâm mộ.