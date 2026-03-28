U23 Thái Lan thắng sát nút U23 Việt Nam: HLV Thawatchai Damrong tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội Dù giành chiến thắng 1-0 trước U23 Việt Nam tại giải CFA Team China 2026, HLV Thawatchai Damrong vẫn chưa hài lòng khi các học trò bỏ lỡ loạt cơ hội gia tăng cách biệt.

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại sát nút 0-1 trước kình địch U23 Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ hai giải giao hữu CFA Team China 2026. Mặc dù giành trọn 3 điểm, thuyền trưởng đội bóng xứ Chùa vàng vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò không thể cụ thể hóa ưu thế thành một chiến thắng đậm đà hơn.

Bàn thắng sớm và sự phung phí của U23 Thái Lan

Trận đấu ngã ngũ ngay từ những giây đầu tiên khi Thanakrit Chotimueangpak tận dụng sơ hở của hàng thủ U23 Việt Nam để ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 1. Trong suốt thời gian còn lại, U23 Thái Lan là đội làm chủ thế trận và liên tiếp tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng không thể chuyển hóa thành công.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Thawatchai Damrong thừa nhận: "Thật tiếc khi chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại chỉ ghi được một bàn thắng. Trong hiệp một, tốc độ chơi có thể quá nhanh khiến các cầu thủ không kiểm soát tốt và để thua đối thủ trong một vài tình huống tranh chấp tay đôi". Tuy nhiên, ông cũng đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ trẻ Thái Lan khi giữ được sự tập trung dưới áp lực từ phía Việt Nam.

Chiến lược rà soát lực lượng của U23 Việt Nam

Về phía U23 Việt Nam, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định giải đấu tại Trung Quốc là cơ hội quan trọng để rà soát nhân sự. Đáng chú ý, nòng cốt của đội hình lần này là lứa cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau (U21) nhằm chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn là Asian Games 2026. Trận thua trước người Thái được xem như một bài kiểm tra trình độ giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thực chiến.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, vấn đề thể lực cũng được ban huấn luyện hai đội đặc biệt quan tâm khi mật độ thi đấu khá dày. HLV Thawatchai Damrong tiết lộ đã chủ động xoay tua đội hình để tránh chấn thương và chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp U23 Triều Tiên sắp tới.

Lịch thi đấu tiếp theo

Sau hai lượt trận với kết quả hòa 1-1 trước U23 Triều Tiên và thua 0-1 trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà U23 Trung Quốc vào ngày 31/3. Đây sẽ là thử thách cuối cùng để các cầu thủ trẻ Việt Nam chứng minh năng lực trước khi kết thúc chuyến du đấu.