U23 Thái Lan thắng U23 Việt Nam 1-0: Chấm dứt chuỗi 6 trận toàn thua nhờ bàn thắng lịch sử Chiến thắng tối thiểu trước U23 Việt Nam tại giải CFA Team China 2026 giúp U23 Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng và giải tỏa áp lực tâm lý sau nhiều năm thất thế.

U23 Thái Lan vừa tạo nên một cú sốc lớn tại giải giao hữu CFA Team China 2026 khi đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 1-0. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn chính thức chấm dứt chuỗi 6 trận toàn thua của "Voi chiến" trước đối thủ kình địch trong khu vực, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng về mặt tâm lý cho lứa cầu thủ trẻ xứ Chùa Vàng.

Cú sốc ở giây thứ 20 và đòn phủ đầu choáng váng

Trận đấu bắt đầu với một kịch bản ít ai ngờ tới. Khi khán giả trên sân còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, lưới của U23 Việt Nam đã phải rung lên. Ngay ở giây thứ 20, tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ đối phương, Thanakrit Chotimueangpak đã có pha dứt điểm quyết đoán để mở tỷ số trận đấu. Đây được xem là một trong những bàn thắng sớm nhất trong lịch sử các cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá ở cấp độ trẻ.

U23 Thái Lan thắng tối thiểu U23 Việt Nam ở giải giao hữu tại Trung Quốc. Ảnh: FAT

Bàn thắng sớm giúp U23 Thái Lan rũ bỏ hoàn toàn áp lực đè nặng từ những thất bại trong quá khứ. Trong suốt hiệp một, các học trò của huấn luyện viên U23 Thái Lan đã vận hành chiến thuật pressing tầm cao vô cùng hiệu quả. Lối chơi chủ động này khiến các cầu thủ U23 Việt Nam lúng túng trong việc triển khai bóng từ phần sân nhà, đồng thời mở ra hàng loạt cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo xanh.

Sự bế tắc của U23 Việt Nam trước hàng thủ kỷ luật

Trái ngược với sự hưng phấn của đối thủ, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đã có một ngày thi đấu dưới sức. Dù nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, U23 Việt Nam lại thiếu đi những phương án tấn công mang tính đột biến. Các pha phối hợp thường bị bẻ gãy ngay trước vòng cấm địa bởi sự tập trung và kỷ luật của hàng phòng ngự U23 Thái Lan.

Theo nhận định từ tờ Sanook, sự khác biệt lớn nhất ở trận đấu này chính là khả năng bảo toàn lợi thế của Thái Lan. Trong những lần đối đầu trước đây, điển hình như tại chung kết SEA Games, U23 Việt Nam thường có những màn ngược dòng cảm xúc. Tuy nhiên, lần này kịch bản đó đã không lặp lại khi hàng thủ "Voi chiến" thi đấu đầy tỉnh táo và không để lộ bất kỳ khoảng trống đáng kể nào cho các chân sút Việt Nam khai thác.

Truyền thông Thái Lan phấn khích với ngôi đầu bảng

Chiến thắng này đã tạo nên một làn sóng phấn khích lớn trong giới truyền thông xứ Chùa Vàng. Tờ Line ca ngợi sự quyết đoán trong lối chơi phủ đầu của đội nhà, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi các chân sút trẻ không thể ghi thêm bàn thắng dù tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn. Dẫu vậy, 3 điểm trọn vẹn là đủ để U23 Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm sau hai lượt trận.

Đáng chú ý, tờ Thairath đã bắt đầu mơ về chức vô địch trên đất Trung Quốc. Các phóng viên Thái Lan đang theo dõi sát sao đối thủ cuối cùng là U23 Triều Tiên. Những phân tích ban đầu cho thấy U23 Triều Tiên sở hữu lối chơi phòng ngự với sơ đồ 3 hậu vệ, có nhiều nét tương đồng với đội chủ nhà Trung Quốc – đối thủ mà Thái Lan đã cầm hòa trước đó. Điều này mang lại sự tự tin rất lớn cho Ban huấn luyện U23 Thái Lan trong việc tìm ra công thức chiến thắng tiếp theo.

Lời khẳng định cho sự trở lại

Nhìn rộng hơn, trận thắng 1-0 này không đơn thuần chỉ là một kết quả trong một giải giao hữu. Nó là lời khẳng định cho sự trở lại của bóng đá trẻ Thái Lan trong việc thu hẹp khoảng cách và vượt qua rào cản tâm lý mỗi khi gặp Việt Nam. Việc chấm dứt chuỗi 6 trận thua liên tiếp sẽ là cú hích cực lớn để lứa cầu thủ này tự tin hơn trong các giải đấu chính thức sắp tới tại khu vực và châu lục.

Với phong độ hiện tại và sự hưng phấn đang dâng cao, U23 Thái Lan hoàn toàn có quyền tự tin vào việc khép lại giải đấu với ngôi vị cao nhất nếu tiếp tục duy trì được sự tập trung và bản lĩnh như những gì đã thể hiện trước U23 Việt Nam.