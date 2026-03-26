U23 Trung Quốc gây thất vọng lớn sau trận hòa 2-2 đầy bạo lực trước U23 Thái Lan Dù lội ngược dòng gỡ hòa 2-2 tại giải CFA Team China 2026, U23 Trung Quốc vẫn bị dư luận chỉ trích dữ dội vì lối chơi thiếu kỷ luật và những sai lầm phòng ngự nghiêm trọng.

U23 Trung Quốc vừa có màn trình diễn đáng quên tại giải giao hữu CFA Team China 2026 diễn ra tối 25/3 tại Tây An. Dù kết thúc với tỷ số hòa 2-2 trước U23 Thái Lan, đội bóng chủ nhà lại để lại hình ảnh xấu xí bằng lối đá thô bạo và sự lúng túng trong vận hành chiến thuật.

Căng thẳng và thẻ đỏ vào phút bù giờ

Trận đấu trở thành tâm điểm của sự phê phán do tinh thần thi đấu thiếu kiềm chế của các cầu thủ chủ nhà. Càng về cuối trận, sự nóng nảy càng gia tăng, dẫn đến màn xô xát hỗn loạn trong thời gian bù giờ. Hậu quả là Xuan Zhijian của Trung Quốc và Osama bên phía Thái Lan cùng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

U23 Trung Quốc có nhiều hành vi thô bạo.

Phóng viên Song Chengliang nhận định gay gắt rằng đây không còn là một trận giao hữu đúng nghĩa mà giống một cuộc đấu thể lực thiếu kiểm soát hơn là bóng đá chuyên nghiệp. Sự thiếu kỷ luật này đang làm mờ đi những nỗ lực chuyên môn của cả đội bóng.

Lỗ hổng phòng ngự và sai lầm cá nhân

Về mặt chuyên môn, đội bóng của huấn luyện viên Antonio đã có một khởi đầu tệ hại. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn và sự thiếu tập trung. Sai lầm cá nhân của cầu thủ Bao Shimeng đã trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai, khiến Trung Quốc bị đối thủ dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một.

Theo đánh giá từ trang Sohu, đội hình trẻ này thi đấu rời rạc và không có dấu ấn chiến thuật rõ ràng. Đội bóng trở nên bị động hoàn toàn khi tiền đạo Wang Bohao gặp chấn thương mà không có phương án dự phòng hiệu quả từ băng ghế dự bị.

Những khoảnh khắc cá nhân không đủ cứu vãn màn trình diễn

Dù có sự khởi sắc ở hiệp hai với hai bàn thắng của Xiang Yuwang và Li Xinxiang để giữ lại một trận hòa nhọc nhằn, nhưng màn trình diễn này vẫn không thuyết phục được giới chuyên môn. Phóng viên Xiao Nan nhận xét rằng các pha lập công chỉ xuất phát từ những khoảnh khắc cá nhân đơn lẻ thay vì kết quả của một lối chơi tập thể bài bản.

Làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ và các blogger thể thao cũng bùng nổ mạnh mẽ, khẳng định rằng việc sử dụng cầu thủ trẻ không thể bào chữa cho một lối đá thiếu ý tưởng và thô bạo. Sự hoài nghi hiện đang đổ dồn về năng lực cầm quân của ông Antonio trong việc xây dựng bản sắc và tính kỷ luật cho lứa cầu thủ tiềm năng hướng tới mục tiêu Olympic và ASIAD.