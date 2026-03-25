U23 Trung Quốc ngược dòng kịch tính hòa 2-2 trước U23 Thái Lan tại CFA Team China Bị dẫn trước hai bàn chóng vánh trong hiệp một, U23 Trung Quốc đã nỗ lực không ngừng để giành lại một điểm trước U23 Thái Lan nhờ sự tỏa sáng của Wang Bohao và Li Xinxiang.

Trận đối đầu tâm điểm tại lượt trận đầu tiên giải CFA Team China 2026 giữa U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan đã khép lại với kịch bản đầy kịch tính. Dù sở hữu lợi thế sân nhà và tinh thần quyết tâm cao, đội bóng xứ tỷ dân đã phải trải qua những giây phút nghẹt thở để giữ lại một trận hòa 2-2 sau khi bị đại diện Đông Nam Á dẫn trước hai bàn từ sớm.

Cú sốc từ những pha phản công của Thái Lan

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Trung Quốc chủ động đẩy cao đội hình, thực hiện chiến thuật pressing tầm cao nhằm thiết lập thế trận áp đảo. Tuy nhiên, trong khi hàng công đội chủ nhà vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, họ đã phải nhận một gáo nước lạnh từ những pha phản công sắc lẹm.

Phút 22, Chehanafi Mama tung cú dứt điểm đập đất vô cùng hiểm hóc khiến thủ môn U23 Trung Quốc hoàn toàn bất lực, mở tỷ số cho U23 Thái Lan. Bàn thua khiến hệ thống phòng ngự của đội bóng áo đỏ bộc lộ sự lúng túng. Chỉ 13 phút sau, tận dụng sai lầm vị trí của đối phương, Chanawit băng xuống chớp nhoáng trước khi dứt điểm quyết đoán vào góc cao nhân đôi cách biệt cho đội khách.

U23 Thái Lan chia điểm với U23 Trung Quốc. Ảnh: Changsuek.

Bản lĩnh ngược dòng của đội bóng xứ tỷ dân

Bước sang hiệp hai, không còn đường lùi, U23 Trung Quốc buộc phải dốc toàn lực tấn công. Lối chơi tạt cánh đánh đầu mang hơi hướng cổ điển nhanh chóng phát huy tác dụng ở phút 49. Đội trưởng Wang Bohao có pha dứt điểm cận thành lạnh lùng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Bàn gỡ mang ý nghĩa bản lề giúp tinh thần của các cầu thủ Trung Quốc lên cao ngùn ngụt. Sức ép khủng khiếp liên tục được tạo ra về phía khung thành U23 Thái Lan. Đến phút 66, nỗ lực của họ chính thức được cụ thể hóa bằng pha xâm nhập và đệm bóng đẳng cấp của Li Xinxiang, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Tiếc nuối ở những phút cuối

Không chấp nhận kết quả hòa, U23 Trung Quốc tung hết những quân bài dự bị chiến lược vào sân để gia tăng sức mạnh hỏa lực. Dù vậy, U23 Thái Lan đã chứng minh được bản lĩnh chiến thuật khi chủ động thu hẹp cự ly đội hình nhằm bảo vệ khu vực trung lộ, buộc đối phương phải sử dụng các tình huống dứt điểm từ xa không hiệu quả.

Sự vô duyên của hàng công đội chủ nhà bộc lộ rõ nhất ở phút 87. Sau đường tạt bóng như đặt của Xiang Yuwang, tiền đạo Peng Xiao lại đánh đầu ra ngoài từ cự ly chỉ 4 mét trong tư thế không người kèm, bỏ lỡ cơ hội hoàn tất cú ngược dòng ngoạn mục.