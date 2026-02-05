U23 Trung Quốc quyết tâm tạo địa chấn tại ASIAD sau kỳ tích châu lục Tận dụng hưng phấn từ ngôi Á quân U23 châu Á, Trung Quốc sẵn sàng tung đội hình mạnh nhất để cạnh tranh huy chương tại ASIAD, tạo áp lực lên đương kim vô địch Hàn Quốc.

Sau khi tạo nên cơn địa chấn với ngôi Á quân tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Trung Quốc đang đặt mục tiêu phá dớp lịch sử tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) diễn ra tại Aichi và Nagoya vào tháng 9 tới. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vị thế mới của bóng đá trẻ quốc gia tỷ dân sau nhiều năm trầm lắng.

Trung Quốc đang hừng hực khí thế sau giải U23 châu Á.

Chiến lược khác biệt so với phần còn lại của châu lục

Theo báo giới Trung Quốc, tiêu biểu là tờ Tianzhou Bao và Sohu, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đang lên kế hoạch huy động lực lượng tinh nhuệ nhất cho kỳ Á vận hội này. Thay vì chỉ sử dụng lứa cầu thủ trẻ thuần túy, CFA dự kiến sẽ tận dụng tối đa 3 suất cầu thủ quá tuổi nhằm gia tăng chất thép cho đội hình.

Đáng chú ý, động thái của Trung Quốc đi ngược lại xu thế chung của các cường quốc bóng đá trong khu vực. Trong khi Nhật Bản – chủ nhà của ASIAD năm nay – dự kiến tiếp tục sử dụng đội hình U21 và không dùng cầu thủ quá tuổi để tích lũy kinh nghiệm, thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng chọn giải pháp tương tự. Đội bóng vừa giành hạng Ba châu Á là Việt Nam sẽ cử đội U21 tham dự nhằm hướng tới mục tiêu dài hạn là Olympic Los Angeles 2028.

Tham vọng vượt qua bóng ma lịch sử

Quyết tâm của bóng đá Trung Quốc xuất phát từ khao khát có được tấm huy chương đầu tiên kể từ khi môn bóng đá nam ASIAD giới hạn độ tuổi U23 vào năm 2002. Trong hơn hai thập kỷ qua, thành tích tốt nhất của họ chỉ dừng lại ở vòng tứ kết. Nếu nhìn xa hơn về lịch sử, cột mốc chói lọi nhất của bóng đá nam Trung Quốc tại đấu trường này là tấm huy chương bạc tại kỳ ASIAD Hiroshima 1994.

Tờ Sohu nhận định rằng, mục tiêu của đội tuyển lần này chắc chắn sẽ cao hơn thành tích lọt vào tứ kết tại ASIAD 2022. Việc tuyển chọn những cầu thủ ưu tú nhất, kết hợp cùng các ngôi sao quá tuổi dày dạn kinh nghiệm, cho thấy CFA đang dồn toàn lực cho chiến dịch săn huy chương trên đất Nhật Bản.

Trung Quốc sẽ cử đội hình mạnh nhất có thể cho ASIAD.

Thử thách cực đại cho đương kim vô địch Hàn Quốc

Sự hiện diện của một đội hình Trung Quốc "tất tay" sẽ là bài toán khó giải cho Hàn Quốc – đội bóng đang đặt mục tiêu giành tấm huy chương vàng thứ 4 liên tiếp. Đối với các cầu thủ xứ Kim chi, ngôi vô địch ASIAD không chỉ là vinh quang mà còn là chìa khóa để được miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, ở cấp độ U23 hiện tại, bóng đá Hàn Quốc đang có phần lép vế so với Trung Quốc sau những kết quả đối đầu gần đây.

Mặc dù Hàn Quốc có thể đón chào sự trở lại của các ngôi sao từ châu Âu, nhưng thách thức từ một Trung Quốc đang trên đà thăng hoa và một Nhật Bản đầy tính kỷ luật sẽ khiến cuộc đua giành vàng tại Aichi trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Nhìn chung, sự thay đổi trong cách tiếp cận của Trung Quốc hứa hẹn sẽ biến môn bóng đá nam tại ASIAD tới đây trở thành một trong những giải đấu kịch tính nhất trong lịch sử đại hội.