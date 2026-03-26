U23 Việt Nam cầm chân dàn sao triệu đô Triều Tiên tại giải CFA Team China 2026 Dù đối đầu với đội hình sở hữu 7 tuyển thủ quốc gia và các ngôi sao định giá hàng chục tỷ đồng, U23 Việt Nam vẫn xuất sắc giành điểm trong ngày ra quân đầy kịch tính.

U23 Việt Nam là đội tuyển vừa tạo nên bất ngờ tại ngày ra quân giải CFA Team China 2026 khi cầm hòa U23 Triều Tiên với tỷ số 1-1. Kết quả này phản ánh sự kiên cường của các cầu thủ trẻ trước một đối thủ vượt trội hoàn toàn về cả kinh nghiệm thi đấu quốc tế lẫn giá trị đội hình.

Ngay trong hiệp một, Nguyễn Minh Tâm đã đưa "Những chiến binh sao vàng" vượt lên dẫn trước bằng một pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Dù để đối thủ gỡ hòa trong hiệp hai sau một tình huống xử lý cá nhân xuất sắc, trận hòa này vẫn được giới chuyên môn đánh giá là một thành công lớn của thầy trò HLV U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam chiến đấu quả cảm trước đội hình đắt giá và kinh nghiệm của U23 Triều Tiên. Ảnh: VTC News

Sức mạnh từ dàn sao triệu đô của Triều Tiên

Nhìn vào tương quan lực lượng, trận hòa của U23 Việt Nam càng thêm ý nghĩa khi đối thủ mang đến Trung Quốc một đội hình cực mạnh để chuẩn bị cho ASIAD 20. HLV Kim Yong Jun đã tung vào sân tới 7 tuyển thủ quốc gia trong đội hình xuất phát, tạo ra sự áp đảo về mặt thể chất và bản lĩnh trận mạc.

Đáng chú ý nhất là trung vệ Kim Yu Song, cầu thủ được định giá lên tới 450.000 euro (hơn 13 tỷ đồng). Mức định giá này ngang ngửa với nhiều đồng nghiệp đến từ Brazil, cho thấy đẳng cấp của thủ quân bên phía Triều Tiên. Bên cạnh đó, những cái tên như hậu vệ Choe Ryong-Il hay tiền vệ Ri Il-song (định giá 400.000 euro) đều là những gương mặt thường xuyên đá chính ở cấp độ ĐTQG.

Ở khu vực trung tuyến, tài năng trẻ Kuk Choe (sinh năm 2005) cũng cho thấy sự vượt trội về kỹ thuật và khả năng điều tiết lối chơi. Sự hiện diện của dàn sao này đã tạo ra áp lực nghẹt thở lên hệ thống phòng ngự của Việt Nam trong phần lớn thời gian hiệp hai.

Bản lĩnh của những gương mặt trẻ

Trái ngược với đối thủ, U23 Việt Nam tham dự giải đấu này với lực lượng khá trẻ. Trong đội hình, chỉ một số ít cái tên như thủ môn Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương hay Lê Văn Thuận là đã có kinh nghiệm thực chiến tại các giải đấu lớn như U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.

Bên cạnh đó, sự chú ý còn đổ dồn vào Trần Thành Trung. Cựu cầu thủ từng thi đấu tại Bulgaria này vẫn đang nỗ lực tìm lại phong độ cao nhất sau khi trở về thi đấu tại V-League. Dù chưa đạt trạng thái lý tưởng, sự góp mặt của anh vẫn mang lại những phương án tấn công đa dạng cho đội nhà.

Dù thua kém đối thủ về giá trị chuyển nhượng và số trận thi đấu quốc tế, U23 Việt Nam vẫn đứng vững nhờ tinh thần chiến đấu kỷ luật. Khả năng tận dụng cơ hội sắc bén từ các tình huống phản công đã giúp đội bóng áo đỏ có được lợi thế sớm và duy trì thế trận cân bằng cho đến tiếng còi mãn cuộc.

Trận hòa quý giá này không chỉ mang về 1 điểm mà còn là bước đệm tinh thần quan trọng. Đây sẽ là cú hích để các cầu thủ trẻ thêm tự tin trước khi bước vào trận "đại chiến" khu vực Đông Nam Á với U23 Thái Lan, diễn ra vào ngày 28/3 tới đây.