U23 Việt Nam cầm hòa đối thủ sở hữu dàn sao triệu đô U23 Triều Tiên Trong trận ra quân tại CFA Team China 2026, U23 Việt Nam đã gây bất ngờ khi chia điểm 1-1 trước đội hình gồm nhiều tuyển thủ quốc gia của U23 Triều Tiên.

U23 Việt Nam đã chứng minh rằng bản lĩnh và tính tổ chức có thể san lấp khoảng cách về giá trị đội hình. Trong trận mở màn giải giao hữu CFA Team China 2026, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã giành được kết quả hòa 1-1 đầy ấn tượng trước một U23 Triều Tiên sở hữu dàn sao dày dạn kinh nghiệm quốc tế.

Đội hình xuất phát U23 Việt Nam đối đầu với U23 Triều Tiên. Ảnh: VFF.

Dấu ấn chiến thuật và khoảnh khắc của Nguyễn Minh Tâm

Ngay từ hiệp 1, U23 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi chủ động và không hề e dè trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Thành quả đến từ một tình huống phối hợp sắc nét, tạo điều kiện để Nguyễn Minh Tâm xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm quyết đoán, đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đối phương.

Lợi thế dẫn bàn giúp các học trò duy trì được sự tự tin trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, trước sức ép liên tục từ phía Triều Tiên trong hiệp 2, hệ thống phòng ngự của Việt Nam đã một lần để lộ khoảng trống. Phút 2 của hiệp đấu này, đội bạn đã tìm được bàn gỡ hòa sau một pha xử lý cá nhân đẳng cấp, ấn định tỷ số hòa 1-1 chung cuộc.

Sự chênh lệch về giá trị chuyển nhượng và kinh nghiệm

Nhìn vào đội hình xuất phát, có thể thấy đây là một thử thách cực lớn cho lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Yong Jun bên phía U23 Triều Tiên đã triệu tập tới 7 tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Đáng chú ý nhất là trung vệ Kim Yu Song, người được định giá chuyển nhượng lên tới 450.000 euro (hơn 13 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, hàng công của đội bóng Đông Á còn có sự góp mặt của tiền vệ trái Ri Il-song (định giá 400.000 euro) cùng những nhân tố thiện chiến từ câu lạc bộ 4.25 SC như Jong Hwi Nam và Choe Ryong-Il. Tài năng trẻ sinh năm 2005 Kuk Choe cũng là một cái tên gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Việt Nam suốt trận đấu.

Bản lĩnh của những nhân tố trẻ

Phía bên kia chiến tuyến, U23 Việt Nam mang đến đội hình với nòng cốt là những gương mặt từng hít thở bầu không khí tại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Thủ thành Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương và Lê Văn Thuận đã thể hiện vai trò thủ lĩnh trong những thời điểm khó khăn nhất của trận đấu.

Ngoài ra, sự trở lại của Trần Thành Trung sau thời gian thi đấu tại Bulgaria cũng mang đến những tín hiệu tích cực cho lối chơi chung. Việc cầm chân thành công một đối thủ có nhiều tuyển thủ quốc gia không chỉ mang lại 1 điểm quý giá mà còn là cú hích tinh thần quan trọng cho toàn đội.

Kết quả hòa này được xem là bước chạy đà hoàn hảo trước khi U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu quan trọng với U23 Thái Lan vào ngày 28/3 tới. Khả năng chịu áp lực và tính hiệu quả trong tấn công là những điểm sáng mà người hâm mộ có thể kỳ vọng trong những lượt trận tiếp theo tại CFA Team China 2026.