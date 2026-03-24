U23 Việt Nam chạm trán U23 Triều Tiên: Khởi đầu hành trình mới tại CFA Team China Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh bắt đầu chiến dịch rà soát lực lượng lứa cầu thủ 2005-2007 chuẩn bị cho ASIAD 2026 bằng màn so tài với đối thủ kỵ rơ Triều Tiên.

U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 bằng cuộc đối đầu với U23 Triều Tiên vào lúc 14h00 ngày 25/3 tại Sân vận động Tây An, Trung Quốc. Đây là trận đấu mở màn quan trọng, đánh dấu sự chuyển giao thế hệ của bóng đá trẻ Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ sinh năm 2005 đến 2007.

U23 Việt Nam được kỳ vọng chơi tốt trước Triều Tiên.

Thử thách từ 'đội quân bí ẩn' Triều Tiên

Dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh, U23 Việt Nam mang đến Tây An một diện mạo mới mẻ. Mục tiêu trọng tâm của đội bóng là tích lũy kinh nghiệm thực chiến và sàng lọc nhân sự cho các chiến dịch lớn trong năm 2026 và 2027. Đáng chú ý, tinh thần của các tân binh trong những buổi tập gần đây được đánh giá rất cao, cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng với triết lý mới.

Ngược lại, U23 Triều Tiên vẫn giữ nguyên hình ảnh của một đối thủ khó lường. Ít tham gia các giải đấu quốc tế thường niên, đội bóng Đông Á này chủ yếu dựa trên nền tảng thể lực dồi dào và tính kỷ luật thép. Lần xuất hiện gần nhất của họ tại ASIAD 2023 đã cho thấy sức mạnh đáng gờm, hứa hẹn là bài kiểm tra thể lực và bản lĩnh cực nặng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Tương quan lực lượng và lịch sử đối đầu

Lịch sử đang nghiêng về phía U23 Triều Tiên với những chiến thắng quan trọng trong quá khứ. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, Việt Nam từng thất bại sát nút 1-2. Xa hơn tại ASIAD 2010 ở Quảng Châu, phần thắng cũng thuộc về đại diện Đông Á. Lối đá trực diện và mạnh mẽ của Triều Tiên thường gây nhiều khó khăn cho các cấp độ trẻ của Việt Nam.

U23 Việt Nam sở hữu nhiều ngọc quý sáng giá.

Về lực lượng, U23 Việt Nam hành quân với đội hình tinh nhuệ nhất hiện có. Dù thiếu vắng tiền đạo Lê Phát do chấn thương, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn có sự phục vụ của thủ môn Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương và tiền đạo Lê Đình Long Vũ. Sự bổ sung 6 cầu thủ từ V-League và hạng Nhất như Bảo Long, Bá Đạt, Thành Trung đã gia tăng đáng kể chiều sâu cho đội hình.

Phân tích chiến thuật và điểm nóng trung lộ

HLV Đinh Hồng Vinh dự kiến sẽ vận hành sơ đồ 4-2-3-1, ưu tiên kiểm soát bóng và luân chuyển nhanh ở hai biên. Điểm nhấn trong lối chơi sẽ là sự linh hoạt của Nguyễn Công Phương tại khu vực trung tuyến. Tiền vệ thuộc biên chế Thể Công Viettel đóng vai trò là "trạm trung chuyển", kết nối hàng thủ với các mũi nhọn như Long Vũ hay Văn Thuận.

Bóng đá Triều Tiên có lối chơi kỷ luật, giàu sức mạnh.

Trong khi đó, U23 Triều Tiên nhiều khả năng trung thành với sơ đồ 4-4-2 cổ điển. Họ thường gây áp lực (pressing) tầm cao ngay từ khi nhập cuộc để tận dụng ưu thế thể hình, buộc đối thủ mắc sai lầm trước khi tổ chức chuyển trạng thái nhanh. Cuộc đối đầu giữa Công Phương và đội trưởng Kim Kuk Bol ở vòng tròn trung tâm sẽ là yếu tố quyết định quyền kiểm soát trận đấu.

Đội hình dự kiến của hai đội

U23 Việt Nam (4-2-3-1) U23 Triều Tiên (4-4-2) Cao Văn Bình Kang Ju Hyok Bảo Long, Nguyên Hoàng, Quang Kiệt, Hải Anh Jang Kuk Chol, Kim Kuk Bol, Kim Kuk Jin, Kim Kyong Sok Quang Vinh, Thành Trung Pom Hyok Kim, Kim Yu Song Long Vũ, Công Phương, Văn Thuận Paek Chung Song, Ri II Song Đăng Dương Ri Jo Guk

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên không chỉ là một cuộc đọ sức về tỷ số, mà còn là cơ hội để HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá khả năng chịu áp lực của lứa cầu thủ tiềm năng. Một thế trận chặt chẽ và thận trọng là kịch bản dễ xảy ra, nơi kết quả có thể được định đoạt bởi một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc tình huống cố định.