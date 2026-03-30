U23 Việt Nam chạm trán U23 Trung Quốc: Bài kiểm tra bản lĩnh tại Tây An Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đối mặt thử thách lớn nhất tại giải CFA Team China 2026 khi phải thi đấu dưới sức ép của hàng vạn khán giả và đối thủ có thể hình vượt trội.

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận hạ màn giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 gặp chủ nhà U23 Trung Quốc vào lúc 18h35 ngày 31/3 tại Tây An. Đây không chỉ là một trận bóng đá đơn thuần, mà còn là bài kiểm tra tâm lý cực đại cho các cầu thủ trẻ dưới áp lực của hơn 40.000 khán giả đối phương.

U23 Việt Nam gặp khó khăn trên đất Trung Quốc.

Sàng lọc nhân sự và thử nghiệm lối chơi

Đến với giải đấu lần này, U23 Việt Nam mang theo lực lượng có nòng cốt là lứa U21, được bổ sung một vài gương mặt quá tuổi. Mục tiêu xuyên suốt của HLV Đinh Hồng Vinh là chuẩn bị lộ trình dài hơi cho giải Đông Nam Á 2025 và VCK U23 châu Á 2026. Do chỉ có duy nhất một ngày hội quân trước khi lên đường sang Trung Quốc, lối chơi của đội trong hai trận vừa qua vẫn còn bộc lộ những chệch choạch nhất định.

Tuy nhiên, trong triết lý của ban huấn luyện, kết quả tỷ số tại một giải giao hữu không quan trọng bằng sự sàng lọc nhân sự. Những cái tên như Công Phương, Long Vũ hay Nguyên Hoàng đang được trao cơ hội tối đa để thể hiện khả năng điều phối và dẫn dắt lối chơi trước những đối thủ có đẳng cấp khu vực.

Thử thách từ ưu thế thể chất của U23 Trung Quốc

Phía bên kia chiến tuyến, U23 Trung Quốc cũng đang trong quá trình lắp ghép đội hình. Sau trận thắng U23 Thái Lan, họ vừa có trận hòa 1-1 nhọc nhằn trước U23 Triều Tiên nhờ bàn thắng muộn trên chấm phạt đền. Dù liên tục thay đổi nhân sự (6 vị trí ở trận gần nhất), nhưng chủ nhà vẫn là đối thủ đáng gờm nhờ thể hình lý tưởng và lối đá giàu thể lực.

U23 Trung Quốc được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam.

Chiến thuật của U23 Trung Quốc mang tính trực diện cao. Họ thường xuyên tận dụng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh và khả năng làm tường của trung phong để thực hiện các đường chuyền dài. Đây chính là "vũ khí đặc sản" có thể gây khó khăn cho hàng thủ vốn có phần khiêm tốn về thể hình của Việt Nam.

Phân tích chiến thuật và nhân tố đột biến

Điểm nóng nhất của trận đấu sẽ tập trung ở khu vực trung lộ. "Nhạc trưởng" Công Phương với nhãn quan chiến thuật sắc bén sẽ là hy vọng lớn nhất để U23 Việt Nam thoát pressing trước sự áp sát của các cầu thủ to cao bên phía Trung Quốc. Ngược lại, hàng thủ của HLV Đinh Hồng Vinh cần đặc biệt lưu ý Xiang Yuwang - tiền đạo đội trưởng đã ghi 2 bàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên.

Đội hình dự kiến

Đội hình Vị trí tiêu biểu U23 Trung Quốc (4-2-3-1) Yu Jinyong, He Yiran, Peng Xiao, Xiang Yuwang U23 Việt Nam (3-4-3) Đình Hai, Quang Kiệt, Công Phương, Long Vũ

Nhìn chung, đây là trận đấu "bổ ích" đúng nghĩa cho quá trình trưởng thành của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Dù bị đánh giá thấp hơn về mặt thể chất, nhưng với tinh thần thoải mái và lối chơi phối hợp nhỏ nhuyễn, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới một kết quả tích cực tại Tây An trước khi khép lại hành trình giao hữu lần này.