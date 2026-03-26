U23 Việt Nam chia điểm đáng tiếc trước Triều Tiên: Báo Trung Quốc chỉ rõ điểm yếu Dù dẫn trước từ sớm nhờ công Minh Tâm, U23 Việt Nam vẫn để Triều Tiên gỡ hòa 1-1 tại CFA Team China 2026 do những sai lầm cá nhân nơi hàng phòng ngự trong hiệp hai.

U23 Việt Nam đã để tuột chiến thắng trong tầm tay khi để U23 Triều Tiên cầm hòa 1-1 tại trận mở màn giải giao hữu CFA Team China 2026 diễn ra vào chiều ngày 25/3. Dù kiểm soát tốt thế trận trong phần lớn thời gian, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vẫn bộc lộ những lỗ hổng chết người ở hệ thống phòng ngự trong những thời điểm quyết định.

Khởi đầu rực cháy và dấu ấn Nguyễn Minh Tâm

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi áp sát tầm cao đầy chủ động. Hiệu quả đến ngay ở phút thứ 8 khi Nguyễn Minh Tâm tận dụng pha di chuyển tốc độ bên hành lang cánh phải trước khi dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu.

Tờ China News của nước chủ nhà nhận định, đội hình của ông Đinh Hồng Vinh đã nhập cuộc với sự quyết liệt lớn, liên tục đẩy đối thủ vào thế chống đỡ. Tuy nhiên, sự áp đảo về quyền kiểm soát bóng đã không được cụ thể hóa thành bàn thắng thứ hai trước hàng thủ tổ chức chặt chẽ của đội bóng Đông Á.

Tử huyệt phòng ngự và phân tích từ truyền thông chủ nhà

Bước sang hiệp hai, kịch bản trận đấu xoay chiều khi U23 Triều Tiên điều chỉnh lối chơi và kiểm soát không gian tốt hơn. Phút 69, tận dụng những khoảng trống trong quá trình chuyển đổi trạng thái của hàng thủ Việt Nam, đội khách đã có bàn gỡ hòa quý giá.

Phân tích về bàn thua này, tờ China News chỉ rõ sự lúng túng trong khâu phòng ngự cá nhân của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Dù tuyến giữa duy trì được sự ổn định trong việc phân phối bóng, nhưng sự thiếu tập trung ở những thời điểm then chốt đã khiến đội bóng áo đỏ phải nhận bàn thua không đáng có. Nguyễn Minh Tâm được đánh giá là điểm sáng lớn nhất trận đấu nhờ khả năng tạo đột biến liên tục trên hàng công.

Cục diện bảng đấu và mục tiêu cho trận Derby Đông Nam Á

Với kết quả hòa ở lượt trận đầu, cả bốn đội bóng tham dự giải gồm Việt Nam, Triều Tiên, Thái Lan và Trung Quốc đều đang có cùng 1 điểm. Đây là khởi đầu tương đối cân bằng, phản ánh đúng cục diện thực tế khi các đội vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện lối chơi.

Theo lịch thi đấu, thử thách tiếp theo của U23 Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu với U23 Thái Lan vào ngày 28/3 tới. Trận đấu này được kỳ vọng sẽ giúp ban huấn luyện có cái nhìn rõ nét hơn về khả năng khắc phục các sai lầm phòng ngự đã bộc lộ trong trận hòa Triều Tiên.