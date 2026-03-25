U23 Việt Nam chia điểm kịch tính trước U23 Triều Tiên tại CFA China Team 2026 Dẫn trước sớm nhờ công của Minh Tâm nhưng U23 Việt Nam để U23 Triều Tiên gỡ hòa 1-1 trong hiệp hai, qua đó khép lại trận đấu giao hữu đầy thử nghiệm tại Trung Quốc.

U23 Việt Nam vừa khép lại màn đọ sức kịch tính với U23 Triều Tiên tại giải giao hữu CFA China Team 2026 với tỷ số hòa 1-1 chung cuộc. Dù sớm vươn lên dẫn trước, thầy trò Quyền huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh không thể bảo toàn lợi thế trước sức ép mạnh mẽ từ đại diện Đông Á trong hiệp hai.

Đội hình U23 Việt Nam ở trận đấu với U23 Triều Tiên. Nguồn: VFF.

Minh Tâm mở tỷ số sớm cho U23 Việt Nam

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế. Phút thứ 8, bước ngoặt xảy ra khi hàng thủ U23 Triều Tiên phá bóng thiếu quyết đoán, tạo điều kiện cho Minh Tâm băng vào dứt điểm chéo góc chính xác, mở tỷ số cho đội nhà.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ áo đỏ chơi hưng phấn và làm chủ hoàn toàn thế trận. U23 Việt Nam triển khai bóng mạch lạc, liên tục gây sóng gió lên khung thành đối phương bằng những pha phối hợp nhanh ở trung lộ. Tuy nhiên, nhịp độ trận đấu bị gián đoạn khi Thái Bá Đạt dính chấn thương, trong khi Nguyên Hoàng phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi quyết liệt bên phần sân đối thủ.

Trước khi hiệp một khép lại, Công Phương có cơ hội vàng để nhân đôi cách biệt trong tình huống đối mặt với thủ môn. Đáng tiếc, cú dứt điểm của tiền vệ trẻ không đủ hiểm hóc để đánh bại người gác đền bên phía U23 Triều Tiên, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt trước giờ nghỉ.

Sức ép từ U23 Triều Tiên và bàn gỡ hòa hiệp hai

Bước sang hiệp hai, kịch bản trận đấu thay đổi khi U23 Triều Tiên chủ động đẩy cao đội hình. Đối thủ tận dụng ưu thế về thể hình và thể lực để thực hiện các pha nhồi bóng bổng liên tiếp vào vòng cấm địa của thủ thành Văn Bình.

Để đối phó với sức ép, Quyền huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự. Cầu thủ Việt kiều Nguyễn Vadim được tung vào sân thay cho Trần Thanh Trung nhằm gia cố hàng thủ và làm mới sức tấn công cho các tình huống phản công nhanh.

Dù hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam đã hoạt động nỗ lực, sức ép từ phía U23 Triều Tiên cuối cùng cũng mang lại kết quả. Phút 70, một cầu thủ áo trắng thực hiện pha đột phá dũng mãnh vào vòng cấm trước khi dứt điểm gọn gàng hạ gục Văn Bình, san bằng tỷ số 1-1.

Quyền huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh và các học trò chỉ có 1 trận hòa. Nguồn: VFF.

Tín hiệu tích cực từ dàn cầu thủ trẻ

Những phút cuối trận diễn ra với tốc độ cao và nhiều tình huống ăn miếng trả miếng. U23 Triều Tiên liên tục nhồi bóng về phía cột hai, trong khi U23 Việt Nam cố gắng dâng cao nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đối phương thêm một lần nữa. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa phản ánh đúng diễn biến trên sân.

Dù không thể giành chiến thắng, màn trình diễn của những nhân tố trẻ như Minh Tâm, Công Phương cùng các cầu thủ Việt kiều đã đem lại nhiều tín hiệu tích cực cho ban huấn luyện. Đây là bài học quý giá giúp U23 Việt Nam cải thiện khả năng tập trung và kỹ năng chống bóng bổng trước khi bước vào các chiến dịch chính thức trong tương lai.