U23 Việt Nam chính thức dự ASIAD 20: VFF cử lứa U20 tranh tài tại Nhật Bản Bóng đá Việt Nam cùng Thái Lan là hai đại diện Đông Nam Á duy nhất dự ASIAD 20. VFF quyết định cử đội U20 tham dự nhằm hướng tới SEA Games 2027 và Olympic 2028.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục đón nhận tín hiệu tích cực khi đội tuyển U23 chính thức giành quyền tham dự ASIAD 20, sự kiện sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới. Đáng chú ý, đây là thành quả từ sự thay đổi trong thể thức xét tuyển của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Hội đồng Olympic châu Á.

Cụ thể, 16 đội bóng nam lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ được nhận suất trực tiếp tham dự Á vận hội. Với quy định này, Việt Nam cùng với Thái Lan trở thành hai đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại sân chơi châu lục này.

Việt Nam và Thái Lan là 2 thành viên duy nhất của Đông Nam Á được dự ASIAD 20.

Chiến lược dài hạn: Ưu tiên phát triển lứa cầu thủ trẻ

Mặc dù đội tuyển U23 vừa xuất sắc giành huy chương đồng tại giải châu lục, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt. Thay vì cử đội hình mạnh nhất hiện tại, VFF sẽ trao cơ hội cho lứa cầu thủ U21 (với nòng cốt là đội tuyển U20) tham gia tranh tài tại Nhật Bản.

Lý giải về nước đi này, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ khẳng định việc cử đội U21 dự ASIAD 2026 là lộ trình chuẩn bị cho SEA Games 2027 tại Malaysia và xa hơn là vòng loại Olympic 2028. Đây là mô hình chuyên nghiệp mà các cường quốc bóng đá như Nhật Bản hay Hàn Quốc thường xuyên áp dụng để bồi dưỡng thế hệ kế cận cho những đấu trường lớn hơn.

Sự nhất quán trong định hướng của VFF

Động thái này cho thấy sự kiên định của VFF trong việc ưu tiên trải nghiệm quốc tế cho các tài năng trẻ. Trước đó, tại ASIAD 19 năm 2023, lứa U20 cũng đã được tạo điều kiện cọ xát tương tự. Việc chấp nhận không đặt nặng thành tích tại ASIAD để tập trung xây dựng nền tảng lực lượng cho tương lai được đánh giá là một bước đi chiến lược và bền vững.

Bên cạnh bóng đá nam, bóng đá nữ cũng đón nhận tin mừng khi đội tuyển nữ Việt Nam cùng Philippines đã chính thức giành vé dự ASIAD 20 nhờ thành tích ấn tượng tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2026. Nhìn chung, đây là giai đoạn bản lề để bóng đá Việt Nam thử nghiệm những nhân tố mới cho các mục tiêu xa hơn trên bản đồ bóng đá quốc tế.