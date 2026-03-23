U23 Việt Nam có mặt tại Trung Quốc, sẵn sàng cho chiến dịch CFA Team China 2026 Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã đặt chân đến Tây An (Trung Quốc) rạng sáng 23/3, bắt đầu hành trình tại giải giao hữu quốc tế với các đối thủ mạnh như Thái Lan và chủ nhà Trung Quốc.

Rạng sáng ngày 23/3 (giờ địa phương), đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức có mặt tại thành phố Tây An, Trung Quốc. Đây là điểm khởi đầu cho hành trình tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 – một đợt sát hạch quan trọng giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng cho các mục tiêu dài hạn, đặc biệt là Asian Games 2026.

U23 Việt Nam đã đặt chân đến Trung Quốc

Ưu tiên hồi phục và thích nghi điều kiện thi đấu

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh và nhận được sự đón tiếp chu đáo từ nước chủ nhà, toàn đội đã di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi sau chuyến bay đêm. Theo kế hoạch, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ cho các học trò bước vào buổi tập đầu tiên ngay trong chiều cùng ngày.

Mục tiêu trọng tâm của ban huấn luyện trong những ngày đầu là giúp các cầu thủ sớm thích nghi với điều kiện thời tiết tại Tây An và làm quen với mặt sân thi đấu. Việc duy trì trạng thái tâm lý và thể lực tốt nhất là yếu tố then chốt trước khi bước vào loạt trận căng thẳng sắp tới.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ

Lực lượng U23 Việt Nam sang Trung Quốc lần này là sự pha trộn giữa những gương mặt đã khẳng định được tên tuổi như Cao Văn Bình, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận và các tài năng trẻ triển vọng từ lứa U21. Cách tiếp cận này không chỉ giúp đội hình có sự ổn định mà còn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm trận mạc quốc tế.

Giải đấu CFA Team China 2026 quy tụ 4 đội bóng chất lượng gồm: chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng, hứa hẹn mang đến những màn đối đầu kịch tính.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đối mặt với lịch thi đấu dày đặc với những đối thủ có phong cách chơi khác biệt. Đáng chú ý nhất là trận "đại chiến" khu vực với U23 Thái Lan và màn so tài với chủ nhà Trung Quốc ở lượt trận cuối.

Thời gian Trận đấu Ngày 25/3 U23 Việt Nam vs U23 CHDCND Triều Tiên Ngày 28/3 U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan Ngày 31/3 U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

Nhìn chung, CFA Team China 2026 là cơ hội vàng để U23 Việt Nam thử nghiệm các phương án chiến thuật và đánh giá năng lực thực tế của từng cá nhân trước khi bước vào những giải đấu chính thức trong tương lai.