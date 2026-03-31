U23 Việt Nam đối đầu U23 Trung Quốc: Siêu máy tính dự báo cơ hội thắng chỉ 24% Sau thất bại trước Thái Lan, U23 Việt Nam chạm trán chủ nhà Trung Quốc tại CFA Team China 2026. Siêu máy tính đánh giá cơ hội thắng của đội khách ở mức 24,4%.

U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng tại giải giao hữu CFA Team China 2026 gặp chủ nhà U23 Trung Quốc. Dù vừa nhận thất bại 0-1 đầy tiếc nuối trước Thái Lan, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn đặt mục tiêu tích lũy kinh nghiệm và cọ xát trước một đối thủ đang khao khát giành chiến thắng để duy trì hy vọng vô địch.

U23 Việt Nam chuẩn bị có cuộc đối đầu với U23 Trung Quốc. Ảnh: VFF

Thống kê chuyên sâu từ siêu máy tính Be Soccer

Dựa trên các thông số chuyên môn và phong độ gần đây, siêu máy tính Be Soccer đánh giá ưu thế nghiêng hẳn về đội bóng chủ nhà. Cụ thể, U23 Trung Quốc có tới 53,1% khả năng giành chiến thắng, trong khi cơ hội tạo nên bất ngờ của U23 Việt Nam chỉ dừng lại ở con số 24,4%. Khả năng hai đội chia điểm được dự báo ở mức 22,5%.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cũng phản ánh sự chênh lệch đáng kể giữa hai đội tuyển. Đội chủ nhà Trung Quốc đạt chỉ số xG là 1.88, vượt trội so với mức 1.21 của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Chỉ số dự báo U23 Trung Quốc U23 Việt Nam Tỷ lệ chiến thắng 53,1% 24,4% Bàn thắng kỳ vọng (xG) 1.88 1.21 Tỷ số dự báo khả dĩ nhất 2-1 (9,7%) 2-1 (6,3%)

Biến số từ nhân sự và lịch sử đối đầu

Mặc dù được đánh giá cao hơn, U23 Trung Quốc đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải. Hai trụ cột quan trọng là Peng Xiao và Xiang Yuwang đều gặp chấn thương nặng sau trận hòa 1-1 với U23 Triều Tiên. Sự vắng mặt của bộ đôi này khiến giới chuyên môn tại quốc gia tỷ dân lo ngại về khả năng vận hành lối chơi của đội nhà trước lối đá áp sát của Việt Nam.

Về phía U23 Việt Nam, dù từng thất bại 0-3 trước đối thủ tại giải châu Á, nhưng lịch sử các trận giao hữu gần đây lại mang đến tín hiệu tích cực. Trong năm ngoái, đội bóng áo đỏ đã duy trì thành tích bất bại trước U23 Trung Quốc tại các giải như CFA Team China và Panda Cup với 1 trận thắng và 1 trận hòa. Đây là điểm tựa tinh thần quan trọng để đoàn quân lứa tuổi 20-21 hướng tới một kết quả khả quan tại lượt trận cuối cùng.

Mục tiêu trọng tâm của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn là thử nghiệm đội hình và giúp các cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh trận mạc quốc tế, chuẩn bị cho các mục tiêu dài hơi hơn của bóng đá Việt Nam trong tương lai.